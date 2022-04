Ana Maria e Fátima Bernardes são substituídas nas manhã da Globo

Nesta segunda-feira (11), a audiência do “Mais Você” levou um susto ao não ver Ana Maria Braga no comando do programa matinal. Ela foi substituída pelos repórteres Fabrício Battaglini e Talitha Morete, que seguem no comando da atração até sexta-feira (15).

Mas, logo no início do “Mais Você”, os apresentadores explicaram o motivo do afastamento de Ana Maria do “Mais Você”. Segundo Fabrício, a titular está de férias até o fim da semana e vai acompanhar tudo de casa.

Reprodução/Globo

Vale lembrar que em suas últimas férias, a apresentadora Ana Maria Braga foi para Barra Grande, na Bahia, onde aproveitou alguns dias ao lado da família. Nas redes sociais, ela compartilhou alguns momentos ao lado dos filhos e dos netos.

Em uma das fotos mais comentadas, Ana surgiu na praia ao lado de Bento. “Dias de natureza com a família para desacelerar e relaxar”, escreveu a titular do “Mais Você”.

Outro programa que também não será apresentado pela titular será o “Encontro”, que é exibido após o programa de Ana Maria. Na sexta-feira (08), Fátima Bernardes avisou que estará fora do programa para fazer uma cirurgia no ombro.

Fátima Bernardes é uma das apresentadoras João Miguel Júnior/Globo/Divulgação

Em seu último programa, Fátima detalhou porque precisa passar pelo procedimento. “Eu queria dividir com vocês o seguinte, nas próximas semanas eu vou ficar fora do Encontro. Eu vou passar por uma artroscopia, que é uma cirurgia pequena aqui no ombro esquerdo”, avisou a apresentadora.

Com o afastamento de Fátima Bernardes, que deve durar cerca de um mês, Patrícia Poeta e Manoel Soares, do “É de Casa”, entram no comando do programa diário.