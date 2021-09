[HORROR] O filme escondido da atriz da saga ‘Crepúsculo’ na Netflix

Você vai assistir e ficar sem dormir!

Provavelmente, você conhece a atriz Ashley Greene por seu papel na saga Crepúsculo. Ela interpretou nos cinco filmes da franquia Alice Cullen, a vampira irmã de Edward Cullen (Robert Pattinson) e que se torna amiga de Bella Swan (Kristen Stewart). Porém, para os fãs do suspense, há um filme da atriz escondido no catálogo da Netflix no qual ela vive uma personagem bastante diferente.

‘Mudança Mortal’ é um filme deste ano que entrou no catálogo da Netflix em agosto. A trama conta a história de um jovem casal que compra uma casa para tentar salvar seu casamento. Eles se mudam para uma casa onde um crime horrível ocorreu no passado, e não demora muito para que coisas assustadoras aconteçam.

Durante todo o filme, nos perguntamos se coisas sobrenaturais estão acontecendo mesmo ou se é uma pessoa real que está aterrorizando o casal. O plot-twist fica por conta de uam revelação assustadora que vai te deixar com o cabelo em pé e com medo de ficar sozinho em casa por um bom tempo.

Leia mais sobre filmes e séries:

A história real

Inspirado em uma história real, ‘Mudança Mortal’ se baseia na história de Jerry Rice e Janice Ruhter. Depois de comprarem uma casa em San Diego juntos, Rice e Ruhter foram perseguidos e assediados por uma mulher cuja oferta eles bateram. Ela infernizou a vida do casal por meses: enviando cartões de Dia dos Namorados para mulheres com o nome de Rice e até postou nas redes sociais fingindo ser Ruhter procurando um homem para realizar uma violenta fantasia sexual.

Felizmente, ela foi descoberta antes que qualquer coisa prejudicasse fisicamente o casal. Esses eventos são espelhados em ‘Mudança Mortal’, embora a trama siga por um caminho diferente e chegue a um plot-twist completamente diferente da história real.