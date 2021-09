Esta é a verdade sobre ‘Grey’s Anatomy’ e todas as suas temporadas que você precisa saber

Se você é fã de longa data de Grey’s Anatomy, possivelmente, já deve ter lidado com as mais diferentes especulações e teorias sobre o show médico, certo? E, recentemente, uma dúvida assolou os fanáticos pela série, porém que posteriormente foi esclarecida. Vamos entender melhor?

Exclusividade de Grey’s Anatomy

Com o lançamento da plataforma Star+ no Brasil, que aconteceu no último dia 31 de agosto de 2021, alguns fãs da produção ABC acreditavam que a série deixaria os catálogos dos streamings concorrentes, boato este que ganhou bastante intensidade com o passar dos dias.

No entanto, esta especulação foi rompida, uma vez que a Amazon Prime Video anunciou que lançaria a 17ª temporada em seu catálogo no próximo mês [outubro]. Veja abaixo a publicação original. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

pode bipar a cardiologia, tá? a 17ª temporada de Grey’s Anatomy chega em outubro aqui no meu streaming. — Amazon Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) August 30, 2021

E pouco tempo depois, a Netflix também se manifestou, porém com uma mensagem mais direta, desmentindo os boatos. (Se não conseguir ver o tweet abaixo, basta clicae no link).

Gente, é MENTIRA que Grey's Anatomy vai sair do meu site mês que vem. Tão mentira que vim anunciar uma coisa pra vocês: a 17ª temporada chega em outubro. 😘🩺 pic.twitter.com/UqzsGCe7Qt — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 1, 2021

