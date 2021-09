Produtora de ‘Grey’s Anatomy’ revela detalhes inéditos sobre 18ª temporada

Está com o coração preparado para a 18ª temporada de Grey’s Anatomy? Se a sua resposta é sim, queremos te convidar a conferir algumas informações que foram reveladas pela produtora executiva da série, Meg Marinis, recentemente, em entrevista ao TV Line.

Durante sua conversa, a showrunner trouxe detalhes do que a trama prepara para dois casais em específico. E para quem ficou curioso, estamos falando de: Teddy Altman (Kim Raver) e Owen Hunt (Kevin McKidd), e Maggie Pierce (Kelly McCreary) e Winston Ndugu (Anthony Hill).

E por falar em Kelly, confira depois estas notícias compartilhada pela nossa parceira, Nova Mulher:

Vamos aos casais de Grey’s Anatomy?

Para que você entenda melhor quais são as propostas da temporada 18, vamos separar os temas por casais, combinado?

Maggie e Winston

Se você estava acostumado em ver Maggie sofrendo, de acordo com a produtora da série, ao que tudo indica, esta será uma fase mais tranquila e no retorno do show médico, confirmado para o dia 30 de setembro de 2021, veremos o casal “voltar de sua lua de mel muito apaixonados e felizes por estarem juntos e trabalharem no mesmo local”. Marinis acrescentou: “Estamos definitivamente celebrando o casal”.

Leia mais sobre Grey’s Anatomy:

Owen e Teddy

Não é segredo para ninguém que muitos não esperavam que Hunt e Altman fossem reatar nos 45 minutos do segundo tempo, não é mesmo? Contudo, mesmo com todos os empecilhos no caminho, a história de fato aconteceu e será explorada ainda mais na season 18.

Em sua entrevista, Meg contou que “eles começarão a temporada mais fortes do que nunca”. “Os dois cresceram muito com a descoberta dela sobre o passado na última temporada e com Owen vendo que ambos lutaram contra o estresse pós-traumático — de maneiras diferentes, mas os dois lutaram”.

via GIPHY

ENTRETANTO, não seria Altman e Hunt se não tivéssemos polêmicas, né?

Como nem tudo são flores em Grey’s Anatomy, Marinis revelou que Owen e Teddy ainda enfrentarão alguns desafios como casal. “Nós os levamos muito longe na temporada passada, então estamos felizes onde eles estão”, finalizou.

E então, preparado para a próxima etapa da produção ABC?

#Importante

Se você tem em mente assistir à estreia da série, é necessário que fique por dentro do destaque abaixo:

Aproveite e leia mais sobre Grey’s Anatomy: