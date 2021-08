Haverá sequência para revival de ‘Dexter’? Presidente da Showtime responde

Quem também está contando os dias para a estreia de ‘Dexter: New Blood’?

Contando os dias para o lançamento de ‘Dexter: New Blood’, que promete ser a sequência da série que terminou em 2013, o presidente da Showtime revelou se haverá uma próxima temporada. “Para mim, é revisitar ‘Dexter’ e dar um final à altura é motivo para uma temporada brilhante. Vamos fazer com que tudo dê certo e o futuro se resolverá”, disse Gary Levine ao Deadline.

O que deve ser uma nona temporada de ‘Dexter’, estreia dia 7 de novembro. “Dexter é a joia da coroa da Showtime e não lhe fizemos justiça com o final da oitava temporada. Sempre quisemos ver se havia uma forma de o corrigir e demoramos muito a perceber como seria”, disse Levine. Ele disse também que levou “muito tempo para Michael C. Hall querer revisitar o papel” e enfatizou a importância de ter Clyde Phillips de volta como showrunner. “Finalmente chegamos a um lugar que mal posso esperar para que o mundo veja”, disse o presidente da Showtime.

Em entrevista ao The Daily Beast, há alguns meses, o ator Michael C. Hall disse que o revival deve reparar o “desfecho decepcionante” da série original, que permanece como um dos finais mais criticados das telinhas. “Vamos falar a verdade: os espectadores acharam que a conclusão da série foi muito decepcionante e sempre houve esperanças de que surgisse uma história que valesse a pena ser contada. Eu me incluo nesse grupo que se pergunta: ‘O que aconteceu com aquele cara?’. Então, estou empolgado em retornar. Nunca tive essa oportunidade de interpretar um personagem vários anos depois”, declarou ele.

No elenco da nona temporada, alguns personagens antigos estarão presentes como a irmã de Dexter, a tenente Debra Morgan (Jennifer Carpenter) e o assassino em série Trinity (John Lithgow).