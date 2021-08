Divulgadas as primeiras imagens das gravações da quinta temporada de The Good Doctor

Depois de muita espera, foram divulgadas nas redes sociais as primeiras imagens das gravações da quinta temporada de The Good Doctor.

Os atores do drama médico bombardearam as redes com vários registros dos bastidores da nova temporada.

As estrelas Christina Chang, Paige Spara, Noah Galvin e Bria Samoné foram os responsáveis pelos cliques.

São imagens em momentos de descontração do grupo, que vou a se encontrar para as gravações que ocorrem no Canadá. Confira:

Quinta temporada de The Good Doctor

Muito esperada pelos fãs, a quinta temporada da série de sucesso internacional será liberada ainda este ano nos Estados Unidos.

Conforme revelado pela ABC, a liberação do primeiro episódio deve ocorrer no dia 27 de setembro. Confira mais registros:

