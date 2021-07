Hugh Jackman pronto para reviver Wolverine? Ator posta foto reveladora no Instagram

Se estamos impactados? Sim! Com certeza!

Uma foto reveladora chamou a atenção dos fãs do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). O ator Hugh Jackman nosso Wolverine forever postou um story no seu Instagram, no mínimo, intrigante.

Ele repostou uma arte feita pela conta @bosslogic. A ilustração é close-up do braço musculoso de Wolverine com suas garras à mostra. Porém, um segundo post deixou uma pulga atrás das nossas orelhas. Nela, Hugh Jackman aparece ao lado do presidente da Marvel Studios, Kevin Feige.

Hugh Jackman postou as duas imagens sem explicação. Tudo muito estranho! O que alimentou rumores de que o ator estaria em conversação com a Marvel Studios para viver Wolverine novamente.

Em 14 de abril, o site especializado Geekosity, divulgou que Hugh Jackman desejaria ver um roteiro antes de se aposentar completamente como Wolverine. Seu último filme na pele do X-Men foi ‘Logan’, de 2017.

Embora essas fotos não possam confirmar que Hugh Jackman assinou com a Marvel Studios, elas não devem ser consideradas um conteúdo aleatório. Estaremos de olho!