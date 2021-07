[SPOILER] Produtor de reboot de ‘Gossip Girl’ revela se personagens do original voltarão

Joshua Safran, que também produziu a série original, deu detalhes sobre o que esperar do reboot de ‘Gossip Girl’, que estreia dia 8 de julho na HBO Max.

Com os dias contatos para a estreia, o reboot de ‘Gossip Girl’, que entra no catálogo da HBO Max em 8 de julho, teve mais detalhes revelados. De acordo com a Entertainment Weekly, o produtor Joshua Safran, que trabalhou na série original, disse que nesta temporada não haverá aparições de antigos personagens, mas que nada está fechado.

Joshua revelou que a escolha da equipe de produção foi não retomar os antigos personagens. “Tomamos esta decisão, no início e estava nervoso sobre isso, mas acho que decidimos corretamente. O público nunca vai aceitar os novos personagens se eles estiverem na sombra dos antigos. Não há tempo de tela. Se Blair aparecer por uma ou duas cenas, eles vão dizer, ‘Quero mais Blair’”, disse ele.

O homem por trás das falas de Blair Waldorf disse ainda: “A decisão foi, ‘Vamos levar a primeira temporada do nosso jeito e se ganharmos uma segunda temporada, nós temos a chance de trazer aparições que são mais do que homenagens, com histórias para elas’. Com otimismo, vamos chegar lá e entrar em contato com o elenco para ver se eles voltam para mais”.

Ou seja, nada está perdido, Upper East Siders! Ainda há esperanças de rever Blair, Chuck, Serena, Nate, Dan e outros personagens.

Reação dos fãs

No início de junho, a HBO revelou o segundo trailer do reboot de ‘Gossip Girl’, mas a reação dos fãs da série original não tem sido boa. Muitos usuários repostaram o trailer comentando que não gostaram da atual formação, manifestando sua preferência sobre os personagens originais e até comparando a outra série, a ‘Elite’, da Netflix.

A série original de 6 temporadas, que foi lançada inicialmente em 2007 e permaneceu no ar até 2012, trazia no elenco Blake Liverly (Serena van der Woodsen), Leighton Meester (Blair Waldorf), Chace Crowford (Nate Archibald), Ed Westwick (Chuck Bass), Penn Badgley (Dan Humphrey) e Taylor Momsen (Jenny Humphrey), entre outros.

A HBO confirmou que o reboot tem estreia agendada para julho e a trama será totalmente nova. “Não há novos atores interpretando Serena e Blair. Eles interpretaram esses personagens por seis anos e eram bons com isso. Nós queremos respeitar isso. Mas, obviamente, seria ótimo vê-los novamente”, disse Josh Schwartz, produtor executivo (de ambos os programas) na turnê de verão da Television Critics Association.

Por esse motivo se trata de um reboot e não de um remake. Um reboot não tem relação com a história anterior e nem com os personagens originais, por isso tem mais liberdade de roteiro. E é liberdade que não vai faltar em Nova York.

A sinopse oficial da série diz o seguinte: “Oito anos depois que o site original foi deletado, uma nova geração de adolescentes de escolas particulares de Nova York é apresentada à vigilância social de Gossip Girl. A série de prestígio abordará o quanto a mídia social, e a própria paisagem de Nova York, mudou nos anos que se seguiram”. Então, prepare-se para ver muito post “instagramável”, dancinhas no TikTok e tweets. A série vai abordar como a juventude lida com as redes sociais hoje.