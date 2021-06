Presa sem grades: As revelações fortes de Britney Spears e acusações graves contra o próprio pai

A útlima quarta-feira (23) foi marcada por uma videoconferência reveladora de Britney Spears em uma nova audiência relacionada à tutela legal que o pai, Jamie Spears, tem sobre sua vida, negócios e fortuna desde 2008.

A cantora pediu que a tutela termine “sem que ela tenha que ser avaliada” e acrescentou que a situação a qual é submetida abusiva.

“Eu tenho negado. Eu estive em choque. Estou traumatizada .Eu só quero minha vida de volta” disse a artista que hoje tem 39, segundo o The New York Times.

Ela explicou ao juiz que é obrigada a ir à terapia e consultar um psiquiatra pelo menos três vezes por semana, mas infelizmente as consultas sempre acontecem em locais públicos onde os paparazzi se escondem.

Britney se mostrou mais do que disposta a continuar recebendo ajuda profissional, contando que seja na privacidade da sua casa e com outro terapeuta, pois está convencida de que os especialistas que a atendem hoje não a ajudam realmente.

Mudanças de medicamentos

A cantora que possui um patrimônio estimado em 60 milhões de dólares, contou que após se recusar a continuar em sua residência de shows em Las Vegas, o terapeuta agiu de forma questionável.

“Meu terapeuta me sentou em uma sala e me disse que havia recebido um milhão de ligações dizendo que eu não estava cooperando nos testes e que ele não estava tomando meus medicamentos. Isso tudo era falso. Imediatamente, no dia seguinte, ele prescreveu lítio. De repente, ele mudou o remédio que eu tomava há cinco anos”, disse Britney.

Fertilidade controlada

Britney esclareceu que seus tutores legais controlam tudo, inclusive decisões muito pessoais em sua vida. A possibilidade de se casar ou ter outro filho com seu atual parceiro Sam Asghari, por exemplo, não é possível no momento, pois ela foi forçada a usar um dispositivo intrauterino (DIU) para que não pudesse engravidar.

“Essa suposta ‘equipe’ não me deixa ir ao médico tirar porque não querem que eu tenha mais filhos. Estou cansada de me sentir sozinha. Eu mereço os mesmos direitos de qualquer pessoa a ter um filho, uma família e todas essas coisas”, acrescentou.

“Tenho trabalhado toda a minha vida. Mereço uma pausa de dois ou três anos para me dedicar a fazer… bem, o que eu quiser”, disse relembrando os “castigos” que recebeu após anunciar que não continuaria a carreira.

A princesa do pop disse que o pai está interessado apenas em que ela cumpra todas as suas ordens, ameaçando ir à Justiça se ela se recusasse a trabalhar.

“Não acho que fui ouvida em qualquer nível quando eu fui ao tribunal pela última vez ”, disse Spears que deixou claras as acusações de que foi forçada a fazer turnês, passar por avaliações psiquiátricas e tomar medicamentos em 2019.

Ela agora não descarta tomar medidas legais contra sua família que lucrou à custa dela nos últimos treze anos.

“Honestamente, eu gostaria de processar minha família, para ser totalmente honesta. Eu também gostaria de poder compartilhar minha história com o mundo e o que eles fizeram comigo, em vez de ser um segredo aberto que beneficia todos eles”, desabafou.

No momento, Britney está proibida de falar com a impresa.