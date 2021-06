Ariana Grande lança vídeo de performance ao vivo de ‘Pov’

O álbum Positions ganhou mais um ato de divulgação. Nesta segunda-feira, 21, Ariana Grande lançou o vídeo da faixa Pov com uma performance ao vivo. A performance, focada nos vocais da cantora, foi produzida em parceria com a Vevo, e é um dos sucessos do álbum, mesmo sem ter divulgação como single.



A faixa caiu no gosto dos fãs logo após o lançamento do álbum e foi uma das mais ouvidas. Assim, Pov, que é sigla para point of view (ponto de vista) teve ótimo rendimento nas paradas e viralizou no TikTok.

LEIA TAMBÉM:

Os fãs esperavam uma divulgação mais trabalhada da música, mas apenas tiveram um lyric vídeo com dançarinos e sem a cantora no mês de abril. O lyric tem mais de 7,5 milhões de reproduções no Youtube.