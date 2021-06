Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso comemoram 8 anos de Titi

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso comemoraram o aniversário de 8 anos da pequena Titi. O casal decidiu adotar a garotinha quando a apresentadora estava no Malawi para fazer uma entrevista para Fausto Silva. Neste domingo, 20, Giovanna decidiu fazer uma homenagem à filha mais velha. “O amor da minha vida hoje completa 8 anos, e esse serzinho de amor e luz fez com que tudo mudasse na minha vida e na vida de todos que vivem ao nosso redor”, escreveu ela no Instagram.

Com uma série de fotos em casa, Giovanna também fez uma declaração de amor a filha: “eu sou completamente apaixonada por ela, sou admiradora de sua generosidade e do seu amor mesmo tão pequena, do poder que ela tem em agregar, e de como ela transforma todos os meus dias em dias melhores! Eu te amo mais que tudo minha princesa”, disse. Os quitutes da comemoração de Titi estavam decorados com unicórnio e arco-íris.

Bruno Gagliasso também fez uma série de fotos de Titi nas quais a menina aparece em um local descampado. “Você é vida, amor! Parabéns, filha, obrigado por dar sentido a tudo!”, escreveu o ator.