Documentário sobre casa que inspirou ‘Invocação do Mal’ ganha trailer

O documentário The Sleepless Unrest que investiga os acontecimentos paranormais na casa que inspirou os filmes da saga Invocação do Mal ganhou trailer nesta terça-feira, 15.



O site Bloody Disgusting divulgou imagens do documentário que estreia no dia 16 de julho. Nele, um grupo se hospeda na casa para conseguir gravar o que acontece durante a estadia deles lá.

“Com a esperança de capturar evidências paranormais reais dia e noite, a equipe irá investigar e documentar a casa mais conhecida por uma sessão que deu errado, com uma possível possessão demoníaca”, promete o documentário.

Recentemente, a casa foi vendida e está sendo aberta a investigações paranormais. Ainda de acordo com o site, os cineastas Vera e Kendall Whelpton e os investigadores paranormais Richel Stratton e Brian Murray, confirmaram o termo ‘baseado em fatos reais’ e se mudaram para a casa durante duas semanas.