‘Lupin’: Tudo o que sabemos sobre a terceira parte da série

Se você é um fã da série francesa original da Netflix ‘Lupin’, já deve saber que vem por aí uma terceira parte. Depois do anúncio do ator Omar Sy no Twitter informando que ‘Lupin’ ganharia uma terceira parte, não tivemos mais paz. O fato é que os últimos episódios, o que está sendo chamado de parte 2 da primeira temporada mal foram lançados, mas nós já estamos de olho no futuro.

A primeira parte estreou em janeiro e a segunda parte em 11 de junho. As duas primeiras partes foram filmadas simultaneamente e tiveram cerca de seis meses de intervalo de estreia. Se assistidas em conjunto, as duas partes formam uma história coesa sobre a aventura de Assane Diop (Omar Sy) para vingar seu pai, que foi injustamente acusado de roubo por seu chefe corrupto, o magnata francês Hubert Pellegrini (Hervé Pierre).

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

No final da segunda parte, Assane definitivamente teve sua vingança, mas ao fazer isso, ele criou novos problemas que devem ser explorados na terceira parte.

Como termina a parte dois

No final da parte dois, Assane consegue seu objetivo para o qual se preparava há anos: vingar seu pai injustamente acusado de roubo. Durante um evento de caridade, Assane expõe Hubert como um estelionatário corrupto e prova que Hubert incriminou seu pai, Babakar, o ex-chofer da família.

Nesse ponto, Assane e Benjamin escapam com sucesso pelas catacumbas de Paris. Porém, Assane sai confidencialmente disfarçado em um uniforme de bombeiro e barba, mas é reconhecido por uma policial. Na última vez que o vemos, ele está desaparecendo na noite com a polícia em seu encalço, mesmo assim arranja tempo para se despedir de Claire e Raoul, indicando que sua fuga pode demorar mais do que ele gostaria e nos mantém esperançosos sobre suas próximas aventuras.

Estreia da terceira parte

A Netflix não anunciou ainda uma data de lançamento para os episódios da terceira parte, porém pode ser que, por conta da pandemia, as filmagens sejam atrasadas. Isso porque, ‘Lupin’ foi filmada em locais icônicos de Paris, como o Louvre.

Porém, os episódios finais da segunda parte dão uma pista de que Assane poderia estar deixando Paris. Talvez ele planeje seus assaltos em outras cidades europeias pitorescas.

O elenco

As duas primeiras partes de ‘Lupin’ contaram com o mesmo conjunto de atores, com algumas pequenas adições.

Omar Sy é Assane Diop, o cavalheiro ladrão; Antoine Gouy é amigo de longa data de Assane. Benjamin Ferel é um talentoso negociante de arte e falsificador de arte. Ludivine Sagnier é Claire é a ex de Assane e a mãe de seu filho, Raoul (Etan Simone). Clotilde Hesme é Juliette Pellegrini, a paixão de infância de Assane e filha de Hubert, interpretado por Hervé Pierre. Soufiane Guerrab é Youssef Guedira, o policial que pega Assane quando criança, e Shirine Boutella e Vincent Londez são seus colegas. Fargass Assande é Babakar é o pai de Assane que aparece em flashbacks.

A segunda parte apresentou um novo personagem: Stefan Crepon interpreta Philippe Courbet. Ele surge como uma adição ao time de Benjamin e Assane. Leonard (Adame Niane), o homem que sequestrou o filho de Assane, Raoul, definitivamente não retornará na próxima temporada (se você assistiu, você sabe o porquê).

O elenco retornará, além de novas adições. Mas esta é somente uma pista (nossa).