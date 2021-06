Chris Evans estaria sendo cotado pela Disney para uma série sobre o Capitão América

O We Got This Covered divulgou que a possibilidade de uma série na Disney Plus sobre o Capitão América não estaria descartada.

Enquanto a Marvel Studios planeja o filme ‘Capitão América 4 (ainda sem título oficial), estrelado por Anthony Mackie, o ator Chris Evans, que desempenhou o papel de Capitão América por quase uma década, teria assinado um contrato com a Disney. A informação foi divulgada pelo We Got This Covered.

Para quem não lembra, o último episódio da série ‘Falcão e o Soldado Invernal’ mostrou Sam Wilson (Anthony Mackie) finalmente pegando o escudo e se declarando o novo Capitão América, vestindo um traje de voo projetado em Wakanda. Em maio, o site The Hollywood Reporter divulgou que a Marvel Studios estaria preparando um novo filme do Capitão América, mas que o super-herói seria vivido pelo ator Anthony Mackie.

O fato é que um quarto filme sobre o Capitão América não retira a possibilidade de vermos Chris Evans no papel do primeiro vingador novamente. Apesar de Chris não ter confirmado a informação, muitos rumores sobre a produção de uma série para o Disney Plus circulam desde que foi relatado, pela primeira vez no ano passado, que ele estaria negociando um retorno ao papel.

Porém, em março deste ano, Kevin Feige, produtor e presidente da Marvel Studios, desmentiu esse rumor publicamente. Em entrevista para a EW, ele negou a possibilidade de Chris Evans voltar ao MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) como Capitão América. “Eu raramente respondo não a qualquer coisa, porque as coisas sempre me surpreendem quando acontecem, mas esse rumor, eu acho, foi dissipado rapidamente por ele mesmo”, afirmou Feige.

Ainda de acordo com o We Got This Covered, nenhuma informação foi divulgada pela Disney ainda.

‘Capitão América 4’

Em entrevista à Entertainment Weekly, os atores Anthony Mackie, que interpreta Sam Wilson (Falcão), e Sebastian Stan, que interpreta Bucky Barnes (o Soldado Invernal), contaram o que sabem até agora sobre uma possível segunda temporada da série e sobre o próximo filme do Capitão América.

Todos os sinais apontam que Anthony será a nova estrela do filme, até porque Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, escolheu voltar no tempo, viver o seu amor e já está velhinho no final de ‘Vingadores: Ultimato’. O próximo filme do super-herói deverá ser escrito por Malcolm Spellman, o roteirista principal da série ‘Falcão e o Soldado Invernal’. A entrevista foi divulgada no dia 27 de abril.

A informação sobre o novo filme foi confirmada pelo site especializado The Hollywood Reporter. “É isso que eu adoro em trabalhar para a Marvel! Eles chamam você e dizem: ‘Venha para Los Angeles, queremos contar para você o que está acontecendo’. Eu sigo animado e ansioso para ver o que acontece, mas ainda não ouvi nada oficialmente”, disse Mackie.

Durante a entrevista, é possível perceber que a ficha de que ele é o novo Capitão América e que é muito provável que o próximo filme tenha ele como protagonista ainda não caiu para Anthony Mackie. O ator diz também ao entrevistador que ainda não ouviu nada sobre a segunda temporada de ‘Falcão e o Soldado Invernal’. “É sempre muito bom trabalhar com Sebastian (Stan). E Kari (Skogland), nosso diretor, foi incrível. Seria muito divertido fazer mais episódios”, comentou.

Os fãs de Chris Evans

Ao que tudo indica, os fãs do Capitão América vivido por Chris Evans não querem que o ator se afaste do personagem tão cedo. Para quem não lembra, em ‘Avengers: Edgame’, Steve Rogers (Chris Evans) usa uma das jóias do infinito para voltar no tempo e reencontrar seu grande amor Margareth Carter. Chamada carinhosamente de “Peggy”, ela aparece no primeiro filme do vingador, ‘Capitão América: O Primeiro Vingador’ (2011) e em ‘Capitão América: O Soldado Invernal’ (2014), além de outros filmes e produções do MCU.

Com Steve Rogers fora da linha do tempo do MCU, o fato é que a Marvel precisou pensar em como preencher esse espaço vazio deixado pelo herói e escalou o amigo de Steve, Sam Wilson (Anthony Mackie). O anúncio aconteceu após o final da série ‘Falcão e o Soldado Invernal’.

Mas, é possível imaginar um MCU sem o Capitão América de Chris Evans? E, embora Sam Wilson tenha se tornado o novo capitão, os fãs podem estar especulando um novo filme para Chris.

Intitulado ‘Capitão América: A última missão’ foi criado pelo artista digital César, dono do instagram @elilusionista.cl, que deixou muitos fãs empolgados com a possibilidade de mais um filme com o Capitão América de Chris Evans.

‘Vingadores: Edgame’ marcou o fim de uma era dentro do MCU e definiu as partidas do Homem de Ferro, da Viúva Negra e do Capitão América. O personagem principal de Chris Evans decidiu viver sua vida com Peggy depois de completar sua missão final, mas não sabemos nada sobre sua jornada para devolver as jóias do infinito.

O site especializado Cinema Blend até especulou um roteiro para o novo filme imaginado pelo fã. “Dentre as muitas histórias que poderiam ser exploradas em um filme ‘Capitão América: A Última Missão’, os fãs estão mais ansiosos para vê-lo devolver a Pedra da Alma para a Caveira Vermelha em Vormir. Os fãs ficaram chocados ao ver o vilão do Primeiro Vingador residindo sobre a Pedra do Infinito, e seria fascinante ver essa versão de Red Skull se reunir com Steve.