‘Bridgerton’: Regé-Jean Page diz que não estava “suficientemente preparado” para ver suas cenas de sexo na série

O ator britânico de 31 anos não estará mais na segunda temporada de ‘Bridgerton’, mas não escondeu sua reação ao ver os episódios da primeira temporada. Para ele, “ninguém estava suficientemente preparado” para ver cenas de sexo picante em uma série de época. Confira o que mais ele disse.

‘Bridgerton’ continua sendo considerado um sucesso da Netflix não só porque foi visto por 82 milhões de lares no seu primeiro mês dentro do catálogo da Netflix, mas também porque já teve a segunda, terceira e quarta temporadas confirmadas. Não só confirmadas, como a segunda temporada está em processo de gravação desde março deste ano.

A série, original Netflix e baseada na série de romances literários de época de Julia Quinn, é considerada um sucesso da gigante do streaming mundial e é uma das séries mais assistidas da plataforma.

Na primeira temporada, vemos a busca de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) em busca do pretendente ideal nos bailes da época da renascença inglesa. Seu par romântico, Simon Basset, o Duque de Hastings (Regé-Jean Page) foi a grande surpresa do elenco. Isso porque, a produção de ‘Bridgerton’ fez questão de mostrar uma sociedade plurirracial no elenco e, como o próprio ator já declarou, os fãs “ficaram surpresos” com a confirmação de ele faria o papel. Isso porque, nos livros que inspiraram a série, o Duque de Hastings é descrito com características físicas diferentes do ator da série da Netflix.

Mas, ‘Bridgerton’ não ousou só no elenco, mas também no uso da sexualidade no roteiro. O tema sexo foi tão explorado quanto qualquer um outro, tanto que as cenas picantes entre Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page geraram grande repercussão, principalmente nas redes sociais mas também entre os críticos mais conservadores.

“Ninguém estava suficientemente preparado. Eu não estava suficientemente preparado e estava lá”, disse Regé-Jean Page à The Hollywood Reporter. Ele admitiu que achou “avassalador” assistir às cenas de amor ardentes.

“Acho que as pessoas ficaram gratas pela intensidade dos aspectos românticos de Bridgerton”, completou Regé-Jean.

Leia mais sobre ‘Bridgerton’:

O ator britânico de 31 anos não estará na segunda temporada da série. Sua saída foi recebida com decepção entre os fãs da série, mas com naturalidade por Page. Ele acrescentou à The Hollywood Reporter que depois que o anúncio de sua saída foi tornado público, ele se certificou de manter seu telefone “do outro lado da sala” para não ver a reação dos fãs imediatamente nas redes sociais.

Sobre o futuro de sua personagem sem Regé, Phoebe disse: “É definitivamente diferente. E eu já disse isso antes, mas acho que os fãs que leram os livros e os conhecem estão cientes de que cada temporada terá como foco a jornada de um irmão diferente. E pode ser um pouco mais, não um choque, mas uma surpresa para os fãs que amam tanto a história de Daphne e Simon. Mas eu acho que, honestamente, o ponto interessante da série é que, a longo prazo, é possível ver essas diferentes histórias de amor se desenrolarem”.

A segunda temporada de ‘Bridgerton’ tinha estreia prevista para dezembro de 2021, mas como as gravações foram adiadas para começar em março de 2021, é possível que os novos episódios estejam disponíveis em meados de 2022. A expectativa é de que seja entre os meses de junho e julho.

O que sabemos sobre a segunda temporada de ‘Bridgerton’

A segunda temporada, como já sabemos, vai se concentrar em outro Bridgerton, no irmão de Daphne, Anthony Bridgerton. O personagem, interpretado por Jonathan Bailey, também viverá seu romance particular e terá como par romântico Kate Sharma, vivida por Simone Ashley de ‘Sex Education’.

Além disso, outros personagens se unirão à trama: Shelley Conn, Rupert Young e Calam Lynch. Shelley será Mary Sharma, filha de um conde, cuja família se envolveu em um escândalo matrimonial. Lady Mary, como é conhecida, é mãe de Kate e Mary e volta a Londres com suas filhas e tem que conviver com o julgamento das damas da sociedade londrina.