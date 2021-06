Courteney Cox recria música icônica de ‘Friends’ com Elton John e Ed Sheeran. Veja vídeo

Também com a presença da cantora Brandi Carlile, os quatro cantaram juntos a versão criada pela personagem Phoebe da música de Elton John “Tiny Dancer”. Veja vídeo.

Courteney Cox novamente surpreendeu os fãs de ‘Friends’. A atriz postou um vídeo no qual está acompanhada de Elton John, Ed Sheeran e Brandi Carlile, cantando “Tiny Dancer”, de Elton John, e que foi usada pela Phoebe de ‘Friends’, interpretada por Lisa Kudrow algumas vezes na série.

A atriz escreveu na postagem: “Um dos melhores momentos da minha vida. Essa é para você @lisakudrow”. Assista.

Para quem não lembra, a personagem Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) usou a música para transmitir suas emoções em ‘Friends’. Ao longo da série, Phoebe usou a música como uma forma de ganhar dinheiro, expressar sua felicidade e dar vazão à sua frustração quando algo estava errado em sua vida. Desde então, suas canções se tornaram alguns dos aspectos mais lembrados da série original.

Leia mais sobre filmes e séries:

Em 1996, durante o primeiro episódio da 3ª temporada, intitulado “Aquele com a Fantasia da Princesa Leia”, os personagens Phoebe, Ross (David Schwimmer) e Rachel (Jennifer Aniston) estavam sentados ao redor da mesa da cozinha no apartamento de Monica (Cox) e Rachel. Rachel disse para Ross e para Phoebe que ela acreditava que a música mais romântica era “The Way We Were” de Barbra Streisand. Mas Phoebe argumentou que era “aquela que Elton John escreveu para aquele cara em Who’s the Boss”.



Ela passou a citar incorretamente a letra de “Tiny Dancer” e a piada se tornou algo bem lembrado pelos fãs da série.

Cox postou a homenagem ao icônico momento da série Friends no Instagram. Ed Sheeran, Elton John e Brandi Carlile cantam a versão “adaptada” de Phoebe da melodia, onde algumas palavras foram substituídas, deixando tudo mais cômico.

“Smelly Cat”

Embora este vídeo não tenha sido apresentado no especial ‘Friends: The Reunion’, a gravação contou com outra música icônica da série: “Smelly Cat”. Para deixar tudo ainda mais especial e agradar os fãs, Lisa Kudrow foi acompanhada por ninguém mais, ninguém menos que Lady Gaga.

‘Friends: The Reunion’

O especial ‘Friends: The Reunion’ estreou na última quinta-feira, 27, na HBO Max e Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer estiveram juntos de volta para celebrar uma das séries mais famosas de todos os tempos.

Com a presença de convidados famosos, como Reese Witherspoon, Tom Selleck, Maggie Wheeler, Elliott Gould, Lady Gaga, Mindy Kaling e Justin Bieber, o especial é um episódio improvisado, no qual os atores não interpretarão seus respectivos personagens de ‘Friends’, com exceção de um momento muito específico.

Fontes próximas ao projeto disseram ao site especializado Variety que, no ano passado, cada um dos 6 atores recebeu um cachê entre US $ 2,5 e US$ 3 milhões de dólares para participar do especial. Se convertermos esses milhões de dólares em reais, teremos uma quantia entre R$ 13 e 15 milhões de reais.

Se você acha que terminou por aí, saiba que os ganhos sobre os direitos da série não acabaram quando o último episódio foi ao ar. Ano passado, todas as dez temporadas de ‘Friends’ deixaram a Netflix e migraram para a HBO Max em um acordo que, segundo rumores, custou à Warner Media mais de US $ 400 milhões pelos direitos da série original (cerca de R$ 2 bilhões de reais).