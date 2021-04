O funeral do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, será realizado no próximo sábado (dia 17), na Capela de São Jorge, no castelo de Windsor, afirmou o Palácio de Buckingham, no Reino Unido.

Durante o evento de despedida, membros da família real caminharão atrás do caixão. Já a rainha irá separadamente para a capela.

O Palácio de Buckingham também confirmou que o príncipe Harry, que abdicou de seus deveres reais, pretende comparecer à cerimônia. Já a esposa, Meghan, foi aconselhada por seu médico a não viajar por conta da gravidez.

O público não deve ser autorizado a participar, em razão da pandemia do novo coronavírus. A família real pediu ainda que as pessoas não deixem flores e tributos nas residências reais.

O número de convidados será limitado a 30 pessoas. O funeral será realizado seguindo os atuais protocolos de saúde, o que significa que membros da família real deverão usar máscaras.

Homenagem neste sábado ao príncipe Philip

O príncipe Philip foi homenageado neste sábado (dia 10) com salvas de tiros de canhão.

Ao todo, 41 tiros foram disparados a cada um minuto a partir do meio-dia em cidades como Londres, Edimburgo, Cardiff e Belfast.

As salvas de tiros de canhão são usadas pelos britânicos para marcar eventos nacionais importantes.

Anúncio nas redes sociais

A morte do príncipe Philip na manhã de ontem, aos 99 anos, foi anunciado na conta oficial da Família Real no Instagram. Uma foto do Duque de Edimburgo foi postada com a legenda: “É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. A Família Real junta-se a pessoas de todo o mundo no luto por sua perda”.

O príncipe e a rainha foram casados por 73 anos. Atraído pelos temas relacionados ao esporte, às tecnologias e à proteção do meio-ambiente, o duque foi patrono de mais de 800 organizações e instituições de caridade e compareceu a mais de 22.000 compromissos reais antes de se aposentar de funções públicas em 2017.

Em várias aparições públicas, o príncipe Philip era bastante espontâneo e teve uma imagem associada à piadas grosseiras e linguagem racialmente condenável.