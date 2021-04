O concurso 2361 da Mega-Sena pode pagar R$ 27 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (dia 10).

Na última quinta-feira (dia 8), ninguém acertou a faixa principal e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Na ocasião, porém, 36 pessoas marcaram cinco pontos e receberam R$ 58.470,79 cada.

Outras 3.646 apostas adivinharam quatro das dezenas sorteadas e levaram para casa R$ 824,75.

Saiba como apostar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões ao acertador dos seis números sorteados. É possível também ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.



O jogador deve marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pela internet.

Além da Mega-Sena, tem Lotofácil

A Lotofácil, concurso 2203 sorteia prêmio estimado no valor de R$ 1,5 milhão. O valor pode ser angariado por aquele que acertar as 15 dezenas.

Ontem, quatro felizardos – dois do Ceará, um de Minas Gerais e outro do Paraná – adivinharam todos os números que saíram do globo. Assim, cada um deles recebeu R$ 847.453,91.

Outras 317 pessoas “bateram na trave”, acertando 14 pontos. Para estas, o prêmio individual pago foi de R$ 1.380,40.

Quem fez 13 acertos levou um prêmio mais humilde. Foi o caso de 12.026 apostadores, que receberam R$ 25.

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pela internet.

Também é dia de Quina

A Quina desta noite pode pagar nada menos do que R$ 6 milhões àquele que acertar as cinco dezenas sorteadas no concurso 5537.

Na noite da última sexta-feira (dia 9), ninguém adivinhou a totalidade dos números sorteados.

Contudo, 269 apostas marcaram quatro pontos e receberam R$ 2.339,29 cada.

Quem fez três acertos – o chamado terno – recebeu R$ 68,85.

Como apostar na Quina

Na Quina basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O sistema também pode escolher os números através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pela internet.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições em decorrência à Covid-19.

Os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.