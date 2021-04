O concurso 2360 da Mega-Sena, especial referente à semana da Páscoa, pode pagar R$ 22 milhões ao acertador das seis dezenas da noite desta quinta-feira (dia 8).

Confira o resultado de hoje aqui:

10 – 15 – 21 – 24 – 29 – 45

Na última terça-feira (dia 6), ninguém acertou a faixa principal da Mega-Sena e, por isso, o prêmio acumulou. Ontem, dia habitual da loteria, não houve sorteio.

No último concurso, um total de 17 apostadores acertaram cinco números e levaram para casa R$ 72.013,51 cada.

Outras 1.053 apostas marcaram a quadra (quatro dezenas) na Mega-Sena e receberam a quantia de R$ 1.660,87.

Veja como foi o sorteio de terça-feira.

Além da Mega-Sena, teve Lotofácil

André Porto/Metro

Hoje também foi dia de Lotofácil. O concurso 2201 têm prêmio estimado no valor de R$ 1,5 milhão.

Veja aqui as dezenas sorteadas:

01 – 03 – 05 – 06 – 07

08 – 09 – 10 – 13 – 14

16 – 18 – 19 – 21 – 24

Ontem, dez apostas acertaram as 15 dezenas e, por isso, cada uma delas recebeu R$ 398.339,33.

Outras 752 apostas chegaram bem perto, marcando 14 pontos. O prêmio pago foi de R$ 738,81.

Quem fez 13 acertos – 19.263 pessoas ao todo – também levou prêmio. Cada aposta recebeu R$ 25.

Relembre o sorteio de ontem aqui.

Quina sorteou mais de R$ 3 milhões

O concurso 5535 da Quina pode pagar hoje R$ 3,5 milhões a quem adivinhar as cinco dezenas que saíram do globo.

Confira a sequência da sorte:

04 – 09 – 63 – 71 – 78

Ontem ninguém acertou a faixa principal da Quina.

Entretanto, 36 pessoas fizeram quatro acertos e ganharam R$ 14.613,65 cada.

Já o terno (três pontos) pagou R$ 196,84 a 4.019 apostadores.

Perdeu o sorteio de ontem? Veja aqui.

Mais opções de jogos para você

A Caixa Econômica Federal conta com opções de jogos que vão além da Mega-Sena, Lotofácil e Quina.

Para obter mais informações sobre todas loterias disponíveis, como opções de jogo disponíveis, datas de sorteios, regras, valores de cada aposta entre outros, acesse o site.

Saiba como funcionam os sorteios das loterias da Caixa

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições em decorrência à Covid-19.

Os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado.

Amanhã haverá os sorteios da Lotofácil, Quina, Super Sete e Lotomania. Ainda dá tempo de apostar!

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.