Príncipe Philip é transferido de hospital e permanece sem visitas

O Duque de Edimburgo, príncipe Philip foi transferido para outro hospital após internação por uma infecção e problemas cardíacos. O marido da Rainha Elizabeth II tem 99 anos e sua transferência para o Hospital São Bartolomeu, que fica em Londres, foi informada através de comunicado oficial do Palácio de Buckingham.

“O duque permanece confortável e está respondendo ao tratamento, mas deve permanecer no hospital pelo menos até o final da semana.” De acordo com o The Guardian, Príncipe Philip foi internado dia 16 de fevereiro como uma “medida de precaução”. Essa é a estadia mais longa do Duque de Edimburgo em um hospital desde 2013, quando passou por uma cirurgia no abdômen.

O príncipe Charles foi o único membro da Família Real britânica a visitar o Duque no hospital até agora. Isso aconteceu no quarto dia de internação do pai. Desde então, Philip não tem recebido visitas de familiares.