O curioso vestido da Miu Miu usado por Emma Corrin na premiação do Globo de Ouro

A atriz britânica que interpretou Lady Di na série ‘The Crown’ usou a criatividade para participar da noite de premiação do Globo de Ouro no último domingo, 28. Ela, que tem apenas 25 anos, foi indicada pela primeira vez e conseguiu o prêmio de Melhor Atriz Série – Drama da edição deste ano.

Por conta da pandemia da Covid-19, a cerimônia foi realizada de maneira remota, e Emma estava em sua casa, no norte de Londres, e disse à Vogue britânica minutos antes do começo da cerimônia “Fui banida da minha própria sala de estar pelos meus quatro colegas de casa, que estão preparando tudo para esta noite, como se fosse meu aniversário ou uma festa de noivado. Sinto-me incrivelmente sortuda, mas gostaria de poder estar com o elenco também”.

Mesmo em casa, a atriz não abriu mão de usar um figurino digno de red carpet e disse à revista que ela e seu estilista pediram à Miu Miu um vestido exclusivo inspirado no personagem Pierrô, personagem da Commedia dell'Arte. “Provavelmente parece um pouco louco, mas nos inspiramos no palhaço Pierrô, com seus babados gigantes e silhuetas andróginas", disse a atriz.

Pierrô é um personagem surgido no século 17 e serve como referência ao longo dos séculos para várias manifestações artísticas e culturais ao redor do mundo.

Para a maquiagem, Emma apostou nos cílios dramáticos da modelo Twiggy, em uma foto imortalizada pelo fotógrafo Barry Lategan, em 1966. Uma versão da lágrima do Pierrô foi pintada no rosto da atriz como referência ao personagem.