Harry confessa que temia que a história de Diana se repetisse com Meghan. Assista à prévia da entrevista à Oprah Winfrey

Foto: Reprodução Instagram @kensingtonroyal

Desde que a emissora americana CBS confirmou a data de transmissão da entrevista que o Príncipe Harry e Meghan Markle, os admiradores do casal real já reservaram seus assentos na primeira fila. Isso porque a apresentadora Oprah Winfrey disse “Não há assuntos proibidos”.

Esperando o segundo filho, Meghan e Harry parecem muito à vontade com a apresentadora na primeira entrevista que eles fazem juntos após deixarem suas funções na Coroa britânica.

O príncipe Harry confessou que temia que Meghan Markle acabasse como sua mãe, Lady Di. Ele se emociona e diz: "Eu temia que a história se repetisse", disse se referindo à história de sua mãe.

“Eu estou realmente aliviado e feliz por estar sentado aqui conversando com você, com minha esposa ao meu lado, porque não consigo nem imaginar como foi para ela (Diana) passar por esse processo sozinha tantos anos atrás. Tem sido incrivelmente difícil para ela (Meghan), mas pelo menos nós temos um ao outro ", finaliza o Príncipe Harry.

No ano passado, o Duque e a Duquesa de Sussex se afastaram da Família Real e se mudaram para a Califórnia, nos Estados Unidos. No final do mês passado, em 21 de fevereiro, após o anúncio da entrevista com Oprah, o Palácio de Buckingham comunicou a saída definitiva do casal como membros da família real britânica e, de acordo com o tabloide britânico The Mirror, foi essa entrevista que causou a fúria da Rainha Elizabeth II e fez com que ela tomasse a decisão de afastar de vez os dois dos seus títulos reais.

A entrevista vai ao ar no canal americano CBS no domingo, 7 de março, das 20h às 22h (horário oficial do Estados Unidos).