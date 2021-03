Detalhe do look de Anya Taylor-Joy homenageia série ‘O Gambito da Rainha’ durante Globo de Ouro

Um detalhe que pode ter passado despercebido por muitos, mas que foi fisgado pelos fãs da série ‘O Gambito da Rainha’. Em uma das unhas da atriz Anya Taylor-Hoy havia um xadrez. O trabalho, feito pela designer de unhas Kim Truong apareceu sutilmente enquanto Anya agradecia o prêmio de Melhor Atriz em série limitada ou filme para a TV.

Foto: Reprodução NBC

O red carpet foi substituído este ano pela transmissão em live streaming da premiação. Mas isso não foi desculpa para que os indicados, principalmente as atrizes, deixassem de deslumbrar a audiência com seus looks. Os fãs puderam acompanhar as postagens de seus atores e atrizes preferidos pelas redes sociais.

Pouco depois de ser anunciada como ganhadora da categoria, Anya postou em seu Instagram: “Minha tentativa de palavras. Obrigado por tudo, estou muito grata”.

Ela escolheu um vestido da Dior na cor verde esmeralda feito especialmente para ela e que levou cerca de 300 horas para ser finalizado. As jóias, dignas de um red carpet real, foram cortesia da joalheria Tiffany e incluíram brincos avaliados em $1,5 milhão de dólares.