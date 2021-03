‘The Crown’ levou quatro estatuetas do Globo de Ouro e o destaque foi para os atores que interpretam príncipe Charles e Diana

A edição de número 78 do Globo de Ouro premiou quatro das quatro categorias na qual ‘The Crown’ foi indicada. A produção da Netflix ganhou nas categorias Melhor Série – Drama, Melhor Atriz em Série – Drama, Melhor Ator em Série – Drama e Melhor Atriz Coadjuvante Série – Drama. O destaque foi para os atores Emma Corrin, que interpreta Lady Di, e Josh O’Connor, que vive o príncipe Charles na quarta temporada.

Na conta oficial da premiação no Twitter, um post dizia: “Foi uma noite histórica para Emma Corrin nos #GoldenGlobes! Ela ganhou hoje o prêmio de Melhor Performance de Atriz em Série de Televisão – Drama, após receber sua primeira indicação na categoria”.

It's been a historic night for Emma Corrin at the #GoldenGlobes! She won the award tonight for Best Performance by an Actress in a Television Series – Drama, after receiving her very first nomination in the category. pic.twitter.com/y1GzyLsdXC

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021