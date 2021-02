Novidades no streaming: veja 5 filmes intrigantes adicionados ao Netflix em 2021

Ainda estamos em fevereiro, mas o catálogo do maior serviço de streaming do planeta já ganhou reforços de peso esse ano. Para não perder nada, fique atento à nossa listinha com 5 filmes intrigantes adicionados ao Netflix em 2021:

VEJA MAIS:

'Os 7 de Chicago' (2020)

O que era pra ser um protesto pacífico se transformou em um confronto violento com a polícia. O resultado foi um dos julgamentos mais famosos da história.

'A escavação' (2021)

Às vésperas da Segunda Guerra Mudial, uma viúva inglesa faz uma descoberta histórica ao contratar um arqueólogo amador para escavar misteriosas formações em suas terras.

'O tigre branco' (2021)

Um ambicioso motorista indiano usa a inteligência e a astúcia para escapar da pobreza e conquistar o mundo dos negócios. Baseado no best-seller do New York Times.

'Professor polvo' (2020)

Em uma floresta subaquática na África do Sul, um cineasta desenvolve uma amizade improvável com um polvo e descobre mais sobre os mistérios do mundo submarino.

'O dilema das redes' (2020)

Especialistas em tecnologia e profissionais da área faem um alerta: as redes sociais podem ter um impacto devastador sobre a democracia e a humanidade.

E aí, partiu maratonar?