Com links! Saiba onde assistir os principais indicados ao Globo de Ouro 2021

A HFPA (Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood) divulgou na última quarta, 3, a lista dos indicados ao Globo de Ouro 2021. A boa notícia é que muitos dos títulos podem ser vistos no conforto do seu lar, comendo aquela pipoca deliciosa.

Os streamings ganharam força durante a pandemia e mudaram a dinâmica das grandes premiações de cinema. Se antes a grande maioria dos títulos favoritos estava disponível somente nas telonas, este ano boa parte dos indicados podem ser vistos através da Netflix, HBO Plus e Amazon Prime. Somente as produções da Netflix receberam 20 indicações em diversas categorias, HBO e Amazon tiveram sete produções indicadas cada uma.

Já que a premiação só acontecerá dia 28 de fevereiro, nós preparamos uma lista com os favoritos ao Globo de Ouro para você maratonar neste final de semana na Netflix e no Amazon Prime. Confira os links.

Leia mais:

Os 7 de Chicago

Indicado em 6 categorias, o roteiro trata do julgamento dos sete líderes de movimentos sociais que foram acusados pelo governo dos Estados Unidos de conspiração e incitação à violência em 1968. Uma aula sobre um momento importante histórico do país. Você pode assistir na Netflix aqui.

The Crown

Indicada em seis categorias, The Crown roubou a cena das produções da Netflix indicadas ao Globo de Ouro. A quarta temporada, que estreou em novembro de 2020, retrata os anos 80 do reinado da Rainha Elizabeth II. Você pode ver todas as temporadas na Netflix aqui.

O Gambito da Rainha

Beth Harmon é uma criança órfã, criada em um orfanato e que se converte em uma campeã mundial de xadrez. Você pode assistir na Netflix aqui.

Mank

Indicado em seis categorias, o filme de David Fincher, se passa na década de 1930 e conta a história tumultuosa do roteirista Herman J. Mankiewicz e sua luta pelos créditos da obra-prima do cinema Cidadão Kane (1941). Você assiste na Netflix aqui.

Borat

Foi indicado em três categorias, dentre elas a de melhor atriz e melhor ator de musical/ comédia. Conta a história de um famoso repórter do Cazaquistão que viaja aos Estados Unidos para fazer um documentário sobre os hábitos culturais dos americanos, criando muitas sátiras. Você pode assistir no Amazon Prime Video aqui.

Uma noite em Miami

Indicado três vezes, inclusive na categoria de Melhor Canção Original, retrata a história do lutador de boxe peso-pesado Cassius Clay, conhecido como Muhammad Ali. O roteiro relata o início de sua visibilidade midiática, quando ganhou em sua categoria no Miami Beach Convention Center. Uma história de amizade, intrigas e segredos. Você pode assistir no Amazon Prime aqui.

Emily em Paris

Apesar das críticas aos constantes estereótipos retratados na série, Emily em Paris foi indicada duas vezes ao Globo de Ouro: na categoria Melhor Série Musical ou Comédia e Melhor Atriz em Série Musical ou Comédia. Conta a história de uma jovem profissional americana da área de marketing que vai viver em Paris. Você pode assistir na Netflix aqui.

A voz suprema do blues

Com a talentosíssima Viola Davis, “A voz suprema do blues” foi indicado em duas categorias: Melhor Atriz Drama e Melhor Ator Drama. O roteiro se passa em Chicago, no ano de 1927 e relata a história de Ma Rainey, vivida por Daves, em meio ao machismo do mundo da música. Você pode assistir na Netflix aqui.

Better Call Saul

Desde 2016, a série é indicada ao Globo de Ouro. Derivada do universo da famosa série Breaking Bad, Better Call Saul se passa seis anos antes do advogado Jimmy McGill conhecer Walter White. Você pode assistir na Netflix aqui.

A Pieces of a Woman

Foi indicado na categoria Melhor Atriz de Filme- Drama, pela atuação de Vanesa Kirby, que vive o papel de uma mãe que acaba de perder o seu bebê. Ela tem que lidar com o luto em conjunto com as relações conturbadas entre seu marido e sua mãe. Um filme para repensar a maternidade e os papéis sociais impostos por ela. Você pode assistir na Netflix aqui.