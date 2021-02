Ex-mulher de Armie Hammer comenta polêmica envolvendo o ator, acusado de canibalismo

A personalidade da TV dos Estados Unidos Elizabeth Chambers, que pediu o divórcio do ator Armie Hammer em julho de 2020, finalmente comentou os escândalos relacionados à vida sexual de ex-marido, que ficou famoso após estrelar filmes de sucesso como ‘A rede social’ (2010) e ‘Me chame pelo seu nome’ (2017).

“Por semanas, venho tentando processar tudo o que aconteceu. Estou chocada, devastada, com o coração partido. Desgostos à parte, estou ouvindo e continuarei a ouvir e me educar sobre esses assuntos delicados. Eu não percebi o quanto eu não sabia.” – Escreveu em sua conta no Instagram na última segunda-feira (01/02).

“Apoio qualquer vítima de agressão ou abuso e exorto todos que já passaram por essa dor que busquem a ajuda de que precisam para se curar.” – Continuou. Ela concluiu afirmando que não faria mais comentários sobre o assunto e se concentraria em seus filhos, no trabalho e na cura do que chamou de "um momento incrivelmente difícil".

Reprodução / David Livingston / Getty Images

Recentemente, uma conta anônima do Instagram vazou mensagens diretas perturbadoras que teriam sido enviadas pelo ator na rede social. Em uma delas, ele diz: “Você só vive para obedecer. Eu vou possuir você. Essa é minha alma. Meu espírito. Meu corpo. Você virá e será minha propriedade até morrer?. Se eu quisesse cortar um de seus dedos do pé e mantê-lo comigo no bolso para que sempre tivesse um pedaço seu em minha posse?”

Em outra, ele diz: “Eu não preciso disso agora. Eu preciso comer seu corpo inteiro. Eu preciso tocar cada parte de você por dentro e por fora. É isso aí. Os brinquedos são todos muito bons … mas eu quero consumir cada parte de você. Eu quero arrancar pedaços de você.”

Em uma entrevista em 2013, o ator – que também curtia postagens de cunho sadomasoquista no Twitter – já havia indicado que tinha fetiches sexuais extremos:

“Uma garota tentou me esfaquear quando estávamos fazendo sexo. Eu não deveria estar contando essa história. Ela estava tipo ‘O amor verdadeiro deixa cicatrizes. Você não tem nenhuma.’ E então ela tentou me esfaquear com uma faca de açougueiro. É claro que eu prontamente terminei com ela . Sete meses depois.”

Segundo o LA Times, após surgirem as primeiras denúncias, o ator se afastou dos projetos em que estava trabalhando, mas se recusou a comentar diretamente as acusações.