O Holocausto foi o genocídio de seis milhões de judeus patrocinado pelo Estado Nazista, que era liderado pelo ditador alemão Adolf Hitler (1889 – 1945).

Para homenagear as vítimas do assassinato em massa, a Organização das Nações Unidas – a ONU – transformou o dia 27 de janeiro (data em que os prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz foram libertados) no Dia Internacional da Lembrança do Holocausto.

Por sua vez, no cinema, muitos diretores contaram suas versões de um dos capítulos mais tristes da história da humanidade através de filmes inesquecíveis, reforçando a máxima de Edmund Burke: “Aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la.”

Confira abaixo a nossa lista com 5 filmes essenciais sobre o Holocausto:

VEJA MAIS:

◦ Netflix: 5 filmes que vão te fazer pensar

◦ Por que todos os fãs de 'La casa de papel devem ver 'Lupin'?

◦ 5 filmes incríveis adicionados recentemente ao Amazon Prime Video

'A lista de Schindler' (1993)

Reprodução / Universal Pictures

Na Polônia ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, o industrial Oskar Schindler gradualmente se preocupa com sua força de trabalho judaica após testemunhar a sua perseguição por parte dos nazistas.

'A vida é bela' (1997)

Reprodução / Paris Filmes

Um bibliotecário judeu usa uma mistura perfeita de vontade, humor e imaginação para proteger seu filho dos perigos do campo de concentração ao qual são enviados.

'O pianista' (2002)

Reprodução / Focus Features

Um músico judeu polonês luta para sobreviver à destruição do gueto de Varsóvia na Segunda Guerra Mundial.

'Olga' (2004)

Reprodução / Europa Filmes

O representante brasileiro na nossa lista mostra como os horrores do Holocausto afetaram até o nosso país, tão distante do epicentro dos conflitos na Europa.

'O Menino do Pijama Listrado' (2008)

Reprodução / Imagem Filmes

Pelos olhos inocentes de Bruno, o filho de oito anos do comandante de um campo de concentração alemão, uma amizade proibida com um menino judeu do outro lado da cerca do campo tem consequências surpreendentes e inesperadas.