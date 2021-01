Netflix: 5 filmes que vão te fazer pensar

Você gosta de filmes com roteiros engenhosos que te colocam para pensar antes e depois dos créditos finais? Então não perca esses 5 títulos disponíveis atualmente na Netflix; vários deles já são considerados clássicos contemporâneos.

‘Os 12 macacos’ (1995)

A mistura de suspense com ficção científica dirigida por Terry Gilliam, do Monty Python, fala de um tema bastante atual: um vírus mortal que contamina quase toda a humanidade.

‘O show de Truman’ (1998)

A comédia dramática estrelada por Jim Carrey conta a história de Truman Burbank, um homem que não sabe que está vivendo em uma realidade simulada por um programa da televisão que é transmitido 24 horas por dia para bilhões de pessoas ao redor do mundo.

‘Beleza Americana’ (1999)

Uma das melhores críticas já feitas ao ‘American Way of Life’, o drama estrelado por Kevin Spacey ganhou 5 Oscars, inclusive na categoria de Melhor Filme.

Confira mais:

‘Matrix’ (1999)

O primeiro filme da trilogia contém numerosas referências a ideias filosóficas e religiosas, homenageando textos como 'A alegoria da caverna', de Platão, 'Simulacros e Simulação', de Jean Baudrillard e 'Alice no país das maravilhas' de Lewis Carroll.

‘V de vingança’ (2006)

Baseado na HQ de Alan Moore e David Lloyd, o filme é visto por muitos grupos como uma alegoria do povo oprimido pelo governo (vide a máscara do personagem V, onipresente em protestos políticos ao redor do mundo).

E aí, partiu maratonar?