Pacientes morrem por falta de oxigênio em hospital de Manaus

A situação da pandemia em Manaus, capital do Amazonas, ficou ainda mais desesperadora ontem. O estoque de oxigênio para pacientes internados com covid-19 acabou no hospital universitário Getúlio Vargas e em serviços de pronto atendimento. “Há informações de que uma ala inteira de pacientes morreu sem ar”, afirmou o pesquisador da Fiocruz-Amazônia Jesem Orellana. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, colunista da BandNews FM.

A assessoria do hospital confirmou ao menos quatro mortes por asfixia em decorrência da falta de oxigênio no local. Agora, a cidade tenta importar o produto da Venezuela. A empresa White Martins pretende buscar oxigênio no estoque do país vizinho.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), informou que pacientes estão sendo transferidos para outros estados, como Goiás, Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, além do Distrito Federal. O Ministério da Saúde vai auxiliar no transporte por avião.

O governo também anunciou um toque de recolher em todo o estado entre 19h e 6h. Somente atividades essenciais poderão permanecer abertas. As farmácias, que se encaixam entre estes serviços, deverão atender apenas por delivery durante o horário de restrição imposto.

Outra medida adotada para conter o avanço da covid-19, possivelmente agravado pela nova variante com origem no estado, foi a suspensão do transporte coletivo de passageiros em rodovias e rios. Somente transporte de cargas e insumos essenciais à vida estão liberados.

“Estamos em uma operação de guerra, onde os insumos, sobretudo a questão do oxigênio nas unidades hospitalares, é o produto mais consumido diante dessa pandemia”, disse o governador em entrevista coletiva para anunciar as medidas.