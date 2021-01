Nova temporada de 'Peaky Blinders': Tommy Shelby pode ter um filho secreto?

Como já informamos por aqui, a BBC está buscando figurantes para as filmagens da sexta temporada de 'Peaky Blinders: Sangue, Apostas e Navalhas’. O anúncio da agência de talentos responsável pelo casting da série britânica ressalta que os atores homens “devem estar dispostos a raspar o cabelo, se necessário”.

O anúncio, evasivo, deixou muitos fãs intrigados: mais atores significa mais personagens? E quem seriam esses novos personagens?

Segundo o Observatório do Cinema, um desses novos personagens poderia ser, simplesmente, o filho de Tommy Shelby. De acordo com o site, "Shelby já se relacionou com várias mulheres na série e pode muito bem ter um filho sem saber. Além disso, os eventos recentes da série indicam que ele somente confiará em sua família imediata – um filho pode se encaixar nesse cenário." Entretanto, a redação faz uma ressalva:

"Por enquanto tudo não passa de teorias de fãs, mas isso poderia trazer uma nova dinâmica para o seriado." – Conclui. A verdade? Só o tempo dirá…