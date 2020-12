Tente não chorar! Relembre em 27 segundos as cenas mais emocionantes de Grey’s Anatomy

17 temporadas, este é o número de vezes que Grey’s Anatomy fez com que fãs se emocionassem e ficassem presos à trama da ABC.

Com diversas histórias, repletas de alegrias, tristezas, surpresas e perdas, a produção americana se tornou sucesso de audiência mundial e que cada vez mais traz novos telespectadores.

Mas e se te perguntássemos quais as cenas mais emocionantes da série médica, você seria capaz de dizer?

Recentemente, uma página de fãs de Grey’s Anatomy no Twitter publicou um vídeo de 27 segundos com os takes mais marcantes de todas as temporadas.

Ficou curioso e quer saber quais são? Assista abaixo ao vídeo.

