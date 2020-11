Karev de volta? Saiba como Alex retornará na 17ª temporada de Grey’s Anatomy

Se você acreditava que a participação de Alex Karev (Justin Chambers) havia sido finalizada na 16ª temporada, com a saída do ator do elenco de Grey’s Anatomy, temos surpresas, pois a resposta é, não.

Embora ele não retorne fisicamente, não pelo menos por agora, pois como se sabe e já reforçado pela produtora da série, Krista Vernoff, as portas seguem abertas para o artista que deixou a produção da ABC por problemas de saúde, isso não será um impedimento para que ele continue fazendo parte da trama.

Atenção! Este texto conterá spoilers, então só siga a leitura caso goste de saber das coisas de maneira antecipada, certo?

Para quem assistiu o episódio 17×3, viu que Meredith (Ellen Pompeo) está sofrendo com o coronavírus e seu contato de emergência é Alex Karev, que agora está distante, pois foi morar com a doutora Izzie Stevens (Katherine Heigl) e que somente após muita insistência e uma conversa com a doutora Bailey (Chandra Wilson), acabou cedendo e trocando esta opção, para caso sua saúde piore, para Richard Webber (James Pickens Jr.).

Por fim, embora esta “troca” tenha ocorrido, isso não significa mais uma vez que o personagem Karev tenha sua história finalizada, pois semelhante à Cristina Yang (Sandra Oh), ele deve continuar fazendo parte da trama, em especial na sua 17ª temporada, através de citações, isso até caso Justin, em algum momento, se sinta preparado e queira voltar para Grey’s Anatomy.

E você, sente falta de Alex na série?