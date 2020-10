La Casa De Papel: Atriz da pista sobre liderança que pode acontecer na 5ª parte

As fotos e vídeos das gravações da quinta e última parte de “La Casa De Papel” já deram algumas pistas que deixaram os fãs ansiosos. Agora, a atriz Itziar Ituño também resolveu falar sobre o que pode estar por vir na trama: as mulheres da Resistência tomando o poder.

“Eu realmente não sei como as coisas vão, porque eles nos dão a informação com um conta-gotas e descobrimos coisas sobre a história conforme recebemos os roteiros. É uma surpresa para onde tudo está indo, mas acho que eles estão cientes de que as mulheres estão reivindicando seu lugar não só em termos sociais, mas em todas as áreas da vida. Acho que é algo que os escritores sabem, então vamos ver como eles se comportam. Acho que sim, que estamos nos fortalecendo”, explicou em entrevista ao Vertele.

LCDP5: Me oís llorar después de haber visto el poderío de Raquel en el video? Seguramente no porque me HE MUERTO DE AMOR al verlo 🥺🥺🥺 #Lacasadepapel #Moneyheist #LisboaalMando pic.twitter.com/hNhz96KWeu — VoiceofReason (@VoRLCDP) October 19, 2020

A atriz contou que ainda não conhece o final, pois cada roteiro é cuidadosamente dado antes das gravações para evitar spoilers, mas adiantou que acontecimentos surpreenderão os espectadores.

“Estou tendo um ótimo momento. Não posso dizer nada, porque é o código que temos, mas o que li até agora é poderoso. Vamos ver como tudo se desenrola, porque ainda não sei o final. Estou extremamente intrigada”, terminou.

A última temporada de “La Casa De Papel” deve chegar na Netflix em 2021!