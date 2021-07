Postos de São Paulo vacinam público de 30 anos contra covid-19

Nesta sexta-feira, todas as Unidades Básicas de Saúde, postos e Megapostos da cidade de São Paulo estarão recebendo o público na faixa dos 30 anos para a imunização contra covid-19.

Já neste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde retoma a estratégia de repescagem para vacinar as pessoas entre 30 e 34 anos que não compareceram aos postos para se vacinar em suas respectivas datas ou pessoas que buscam a segunda dose.

A partir de terça-feira, começa a imunização das faixas abaixo dos 30 anos. Na terça e na quarta-feira serão os moradores da Capital com 29 anos, e na quinta e na sexta o público com 28 anos. Os dois públicos juntos somam quase 300 mil pessoas.

GRÁVIDAS E PUÉRPERAS

Na segunda-feira os postos de saúde de São Paulo estarão vacinando grávidas e puerperas que já tomaram a primeira dose, com a Astrazeneca, para a segunda dose. Elas receberão o imunizante da Pfizer.

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

Todos os postos da Capital exigem comprovante de residência na hora de vacinar contra covid-19. O comprovante pode estar em nome do titular ou de parentes, mas neste segundo caso é necessário comprovar o parentesco com documentos. O candidato à vacinação deverá apresentar ainda documento de identidade, de preferência CPF, e o cartão do SUS.

PRÉ-CADASTRO

Todos os candidatos à vacina contra covid-19 devem preencher o pré-cadastro no site Vacina Já. O preenchimento antecipado evita que necessite ser feito na hora da vacina, agilizando o atendimento e diminuindo as filas de espera. Os dados requeridos são nome, endereço, telefone, CPF e data de nascimento.

DE OLHO NA FILA

O morador de São Paulo pode acompanhar em tempo real as filas nos postos de vacinação de toda a Capital e com isso escolher o melhor momento de se dirigir aos postos para imunização contra covid-19. Basta acessar o site De Olho na Fila. A ideia é evitar que as pessoas fiquem esperando em filas nas UBS e diminua o risco de contaminação.

Veja a lista completa de UBSs e postos em São Paulo.