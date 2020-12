Unicef cobra apoio às crianças na pandemia

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) está preocupado com o agravamento da pobreza infantil no mundo após a crise da covid-19. Segundo relatório divulgado pela instituição, a ajuda financeira repassada pelos governos para combater os efeitos da pandemia – o “valor histórico” de US$ 10,8 bilhões entre fevereiro e julho deste ano – foi destinada sobretudo às empresas. Apenas 2% dos valores foram dirigidos às crianças.

Exclusão da infância

O Unicef cobra maior equilíbrio nas despesas, de forma a garantir apoio mais direto às crianças. “Embora sejam essenciais na resposta à crise, os apoios às empresas vão, inevitavelmente, excluir as crianças mais marginalizadas e suas famílias, o que significa que as crianças que estão numa situação pior serão as mais afetadas”, diz a organização em seu relatório.

Faltou resposta

Para a instituição, é imprescindível um “maior equilíbrio” dos apoios para beneficiar as crianças. De acordo com o Unicef, um terço dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da União Europeia “não implementaram quaisquer políticas de apoio às crianças no âmbito da resposta à primeira fase da pandemia”.

Medidas inadequadas

Mesmo entre os países que investiram em intervenções de proteção social para crianças e famílias – incluindo cuidados infantis, alimentação escolar e abonos de família –, a maioria o fez, em média, por apenas três meses. Para o Unicef, essas medidas de curto prazo são “completamente inadequadas” para enfrentar a duração estimada da crise e os riscos de pobreza infantil a longo prazo.

Bem-estar de todas

A organização propõe reforços na alimentação escolar e/ou serviços de substituição, nos cuidados infantis, nos cuidados de saúde e nos perdões de dívida em serviços básicos, arrendamento e/ou hipotecas. Para o Unicef, a resposta à pandemia deve integrar políticas familiares concebidas especificamente para proteger as crianças da pobreza e melhorar o bem-estar de todas.

