Três milhões de dólares para quem conseguir eliminar detritos espaciais: NASA está pagando

O universo é um dos maiores mistérios que afligem a humanidade e aquele relacionado à Lua é um dos maiores marcados pela missão Apollo. Para além de estes acontecimentos terem registado o seu lugar na história, também o fizeram no próprio espaço com os resíduos que provocaram graças a uma grande quantidade de resíduos. Resumindo, com o tempo a superfície lunar tornou-se um depósito de resíduos e a NASA, ciente disso, criou um concurso onde dará três milhões de dólares a quem conseguir eliminar os detritos espaciais.

Três milhões em troca de resolver o mistério lunar

Para resolver este problema, a divisão de prémios, desafios e crowdsourcing da NASA lançou o LunaRecycle Challenge, uma competição internacional que, com um prémio de até 3 milhões de dólares, procura resolver o problema dos resíduos gerados por missões espaciais de elevada duração. será aquele que espera devolver a humanidade à lua.

Este desafio tem como principal objetivo a criação de sistemas de reciclagem que deem uma vida diferente a todos os resíduos inorgânicos que são gerados ao longo das missões espaciais, para que se possa gerar sustentabilidade nestas missões que, tendo meses de duração, de forma a transformar resíduos roupas e uma infinidade de produtos gerados em produtos reutilizáveis do espaço.

Este concurso, com bases abertas a todos, centra-se em três pilares fundamentais que, por sua vez, são áreas em que pretende desenvolver tecnologias inovadoras como a recolha de resíduos focada em métodos de obtenção de resíduos em ambientes de baixa gravidade, a transformação de materiais e um sistema que permite a conversão de resíduos em recursos úteis para os astronautas e, por fim, o impacto mínimo, que procura garantir que estas tecnologias não afetem outras missões científicas.