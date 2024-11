Apple aponta o retorno à vida útil dos celulares: iPhone 17 será tão fino quanto uma folha de papel

A primeira ascensão dos celulares trouxe consigo um recurso que, por muito tempo, foi muito popular: aparelhos pequenos e finos. As necessidades tecnológicas de processamento, que por vezes exigiam mais espaço para colocar os elementos, fizeram com que isso não importasse mais. No entanto, a Apple quer recuperá-lo e isso foi demonstrado nos vazamentos massivos do iPhone 17.

Tudo parece indicar que a gigante de Cupertino quer voltar à vida slim dos celulares, como pode ser visto nas imagens de sua próxima linha iPhone 17, principalmente com aquele que eles chamam de iPhone 17 Air.

As imagens falam por si. O que vemos nas fotos é um celular extremamente fino, que não ultrapassará 6 mm de espessura. Isso impacta diretamente na arquitetura do aparelho, que pela primeira vez terá chipset 5G próprio, projetado nos mesmos laboratórios da Apple e dispensando os serviços que a Qualcomm prestava nesta seção.

Vazamentos do iPhone 17

Evolução da espessura do iPhone

Uma análise do Apple Hub at X, especialista em tudo relacionado à empresa fundada por Steve Jobs, comemora o retorno do iPhone aos designs minimalistas e finos.

“Estamos voltando à era da magreza”, postaram eles em sua conta X.

Aparentemente as modificações na próxima linha de celulares da Apple não vêm no software, mas sim no hardware.

Essa mesma característica de espessura fez com que os engenheiros da Apple instalassem uma espécie de barra que se projeta na parte traseira do iPhone 17 Air, para poder encaixar todos os equipamentos correspondentes à câmera.

A família de celulares tradicionais da Apple seria composta da seguinte forma: iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Dizem que eles virão com um novo design em aço inoxidável e titânio, e a câmera será supostamente feita de alumínio, que substitui o vidro 3D.