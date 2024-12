Deus in Machina: este é o Jesus da IA ​​​​e ele pode conversar com seus seguidores

Quando foi a última vez que você conversou com Deus? Ou o seu caso é diferente e você já tentou, mas não há lugar próximo para fazer isso? Bem, a inteligência artificial torna tudo mais fácil para você graças a Deus in Machina, que tornou o Jesus da IA uma realidade. Inteligência artificial criada na Katholische Kirche, uma pequena capela em Lucerna, na Suíça, que instalou um confessionário com um Jesus movido por inteligência artificial (IA).

A inteligência artificial está em toda parte, incluindo Deus

Há toda uma história por trás dessa tecnologia, pois foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Artes e Ciências Aplicadas de Lucerna, onde buscaram levar a tecnologia para áreas nunca antes vistas, como o campo religioso. Segundo os criadores, o objetivo é entender como as pessoas interagem com uma figura espiritual representada por uma IA e se essa experiência pode gerar impacto religioso.

Este não é um projeto improvisado, uma vez que a IA foi treinada com textos teológicos e desenhada para oferecer respostas condizentes com os ensinamentos cristãos. Porém, para evitar polêmica, os desenvolvedores esclarecem que não se trata de uma confissão sacramental, mas sim de uma experiência exploratória.

As críticas de alguns membros da comunidade religiosa não tardaram a chegar, pois consideram o projeto um sacrilégio. Contudo, cabe ressaltar que a maioria dos participantes relatou uma experiência positiva e espiritual. Muitos expressaram sentimento de surpresa e comoção com as respostas do avatar.

Apesar dos resultados promissores, os desenvolvedores são cautelosos e alertam que é muito cedo para implementar esta tecnologia permanentemente nas igrejas, acreditando que a responsabilidade de criar uma experiência religiosa autêntica é grande demais para ser delegada a uma máquina.