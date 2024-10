Vídeo aterrorizante mostra como seria o fim do mundo devido ao impacto de um asteroide na Terra

O fim da raça humana devido ao impacto de um asteroide é um dos acontecimentos que a ciência em geral mais teme. Todo mundo sabe que uma rocha gigante pode colidir com nosso planeta a qualquer momento, sem aviso prévio.

É por isso que existem milhares de cientistas e mecanismos digitais trabalhando na tentativa de identificar todas as rochas do Sistema Solar.

O objetivo de obter estes dados é traçar sua trajetória e visualizar os elementos que possa conter ao seu redor, pois se não houver perigo de impacto, pelo menos poderão ser encontrados novos elementos nunca vistos no espaço.

A ciência está trabalhando para tentar desviar uma dessas rochas espaciais, pois caso haja perigo de um impacto que extermine nossa raça, podemos evitar a colisão e assim continuar com o curso de nossas vidas, até que o Sol esgote sua energia e haja não podemos fazer nada para preservar a vida no mundo.

Com base no medo do impacto de um meteorito, um grupo de especialistas digitais pediu à inteligência artificial que recriasse num vídeo o que poderia acontecer se um meteorito colidisse com o nosso planeta.

As imagens parecem ter sido recriadas na cidade de Nova York. Uma pessoa sai para uma varanda tomando um café e observa no céu como uma pedra se aproxima de nós a toda velocidade.

Na representação das imagens há um fato científico que não deve passar despercebido, que quando a rocha passa pela atmosfera libera partes de si mesma, fazendo com que outros meteoritos menores sigam em outras direções.