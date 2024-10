Meta anuncia essas novas funções para proteger adolescentes de assédio sexual nas redes sociais

O assédio sexual e a sextorção continuam a ser um problema recorrente e preocupante nas redes sociais. Executivos de plataformas como Instagram, Facebook, X, WhatsApp, TikTok e Snapchat foram acusados de não abordar a raiz do problema, introduzindo funções para proteger os usuários adolescentes, que são a porcentagem que mais sofre com esse crime.

Apesar das múltiplas acusações, os engenheiros dos laboratórios Meta incorporaram elementos ao Instagram, como a “Conta Adolescente”, usuários destinados a menores de 16 anos, que possuem maiores restrições em suas funcionalidades.

O site oficial Meta do Instagram noticiou, no final da semana passada, a integração de um conjunto de funções que tornam o aplicativo um ambiente um pouco mais seguro para adolescentes menores de 16 anos.

As contas de adolescentes, como explica a descrição no site oficial do Instagram, possuem proteções integradas que limitam quem pode contatá-los e o conteúdo que veem. Além disso, eles oferecem aos adolescentes novas maneiras de explorar seus interesses. Implementaremos automaticamente contas de adolescentes para todos eles. Menores de 16 anos precisarão da autorização dos pais para alterar as opções de configuração e torná-las mais flexíveis.

Recursos do Instagram para proteger adolescentes de assédio sexual e sextorsão

Uma das primeiras funções do Instagram para contas de adolescentes é o bloqueio de capturas de tela nas funções de visualização única de fotos.

Quem compartilha uma imagem que só pode ser vista uma vez terá a certeza de que o destinatário não conseguirá capturá-la. A foto não abre pela versão web, para evitar que seja capturada pelas funções de recorte do Windows.

Sextorsão redes sociais - Instagram

Outra novidade tem a ver com conteúdo de nudez em mensagens diretas. O aplicativo reconhecerá quando alguém estiver compartilhando imagens sensíveis ou privadas e emitirá um alerta, caso o destinatário não tenha consentido com esses tipos de fotos ou vídeos.

Instagram emitirá alerta duplo. O primeiro aparecerá na miniatura e o segundo quando a imagem for aberta.

“As empresas são responsáveis por garantir a proteção dos menores que utilizam as suas plataformas. As medidas de segurança que a Meta propõe para dispositivos em seu ambiente criptografado são encorajadoras. Esperamos que estas novas medidas aumentem o número de denúncias feitas por menores e reduzam a propagação da exploração infantil online”, disse John Shehan, vice-presidente sénior do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas.

Sextorsão redes sociais - Instagram