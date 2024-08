Sinais apocalípticos? Explicamos o misterioso fenômeno dos sete sóis vistos esta semana na China

Se você é um consumidor assíduo das redes sociais, provavelmente viu as imagens de sete sóis nos céus de uma cidade da China. O fenômeno, estranho mas conhecido pela comunidade científica, surpreendeu aqueles que o testemunharam pessoalmente e aqueles que o viram nas plataformas digitais.

Alguns, provavelmente por ignorância sobre o assunto, se alarmaram e classificaram esse fenômeno como um sinal do apocalipse. O mundo pode acabar a qualquer momento, mas os sete sóis na China não têm nada a ver com isso. Portanto, vamos mostrar algumas imagens desse espetáculo astronômico e também explicar do que se trata.

As primeiras imagens dos sete sóis foram registradas em 18 de agosto de 2024. Os cinegrafistas relataram que o fenômeno foi visto na cidade de Chengdu, Sichuan, na China.

O fenômeno dos sete sóis

Este curioso fenómeno, identificado como ‘os sete sóis’ neste caso, na realidade é uma ilusão óptica conhecida como parélio ou ‘sun dogs’.

Este fenômeno em particular foi chamada de sete sóis devido à quantidade de estrelas massivas que se viam no céu. Mas o número de objetos estelares pode variar: podem-se ver dois, três, quatro e os que a atmosfera e camadas de nuvens permitirem.

Este evento ocorre quando a luz solar interage com cristais de gelo na atmosfera, normalmente em nuvens cirrostratus que estão a grandes altitudes. Esses cristais atuam como prismas, refratando e refletindo a luz solar, criando a aparência de múltiplos sóis ao redor do sol real.

A refração da luz ao atravessar os cristais de gelo e a reflexão nas superfícies internas desses cristais provocam a formação de imagens brilhantes que parecem ‘sóis’. A refração da luz ao atravessar os cristais de gelo e a reflexão nas superfícies internas desses cristais provocam a formação de imagens brilhantes que parecem ‘sóis’.