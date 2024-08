O maior fã da Nokia: este espanhol tem uma coleção de 3615 celulares e 700 da empresa finlandesa

Se você se sentiu um acumulador por ter seus dois últimos celulares na gaveta, não se preocupe, alguém levou isso para o próximo nível. Este homem é o maior fã de telefones Nokia do mundo e detém o recorde do Guinness que o certifica: ele tem o título de “Maior colecionador de telefones celulares do mundo” com uma impressionante coleção de 3.615 modelos únicos, dos quais 700 são da marca Nokia.

ANÚNCIO

O nome dele é Wences Palau Fernández e ele mora em Barcelona, Espanha. Sua paixão por todos os tipos de telefones celulares começou no Natal de 1999, quando recebeu um Nokia 3210 como presente. Embora esse tenha sido o primeiro momento, sua coleção começou por volta de 2008, quando teve a ideia de se dedicar a colecionar todos os telefones Nokia que não conseguiu adquirir naquela época. Embora sua coleção também inclua modelos de outras marcas e telefones não disponíveis comercialmente, seu principal objetivo ainda é reunir todos os modelos da empresa finlandesa.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Levando sua paixão para a internet

Este grande fanatismo o levou a compartilhá-lo com outras pessoas que compartilham sua paixão pela tecnologia, pois Wences abriu sua coleção e seu amor pelos telefones Nokia em seu site, Nokia Project Dream, onde em uma espécie de linha do tempo ele documentou cada etapa de sua jornada para obter todos os modelos da marca.

Até à data, na sua coleção, reuniu 700 dos mais de 1.000 modelos lançados pela Nokia, incluindo vários objetos raros que são protótipos e edições limitadas muito difíceis de obter, como o Nokia 3220 edição Star Wars Ep III, com versões como Yoda, Starfighter, Obi-Wan Kenobi, Cyborg e Padawan.

“Na minha coleção, tenho modelos muito exclusivos e difíceis de encontrar,” comenta Wences Fernández em seu site, “é o resultado de muita perseverança e esforço financeiro; se você é colecionador, saberá exatamente do que estou falando.”