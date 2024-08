RED Canids Kalunga e Fluxo decidem a segunda série dos playoffs do CBLOL

A Arena CBLOL, em São Paulo, recebeu neste domingo (4) a segunda partida dos playoffs do CBLOL 2024. Na disputa pela última vaga na chave superior, RED Canids Kalunga e Fluxo se enfrentaram em uma série melhor de cinco partidas (Md5) que definiu o destino das equipes na competição.

A partir da próxima semana, uma outra equipe se junta à FURIA na chave inferior, jogando pela sobrevivência na competição.

Na série deste domingo, a RED veio pra jogo trazendo sua nova camisa, inspirada na criação de um torcedor que decidiu levar para a jersey do time o estilo dos uniformes dos times de vôlei do anime Haikyu!!, série animada que vem inspirando os jogadores da Matilha na sua busca pela taça. Já o Fluxo, veio tentando mostrar que a má fase ficou para trás.

Já no primeiro confronto, vimos que o fantasma das derrotas parece continuar assombrando o Fluxo, que não conseguiu segurar a composição da RED logo nos momentos iniciais da partida, vendo o jogo desandar completamente. Em pouco tempo, a Matilha fechou o primeiro game do dia, abrindo a série em 1 a 0.

Apoio da torcida e conquista impactante

No segundo game, a RED voltou com força total e chegou novamente impactando a partida desde os momentos iniciais. De forma decisiva, a Matilha não deu espaço para o Fluxo entrar no jogo e conquistou sua segunda vitória de fora rápida e certeira.

Para o terceiro jogo desta tarde, o Fluxo trouxe uma mudança e substituiu o top laner Kiari, pelo top laner Forlin, que estava na escalação do Academy do time. Apesar da troca, o Fluxo ainda não conseguiu se encaixar e se viu em uma situação complicada, sem conseguir responder as jogadas feitas pela RED. No fim, a Matilha conquistou a terceira vitória neste domingo e cravou seu lugar na chave superior da competição, jogando o Fluxo para a chave inferior.

Em entrevista após o jogo, o atirador da RED Canids, Brance, revelou que entrar para jogo usando a camiseta criada por um torcedor deu um gás a mais para a equipe, e ajudou a manter a equipe em uma boa sequência de vitórias. Na próxima semana, a RED encara a Vivo Keyd Stars pela chave superior, enquanto o Fluxo joga contra a FURIA valendo a sobrevivência na competição.