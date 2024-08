LOUD e FURIA decidem primeira série dos playoffs do CBLOL 2024

Neste sábado, dia 03 de agosto, começaram as séries melhor de 5 partidas (Md5) dos playoffs do CBLOL. Na primeira disputa, que definiu quem será a primeira equipe a cair para a chave inferior da competição, a tetracampeã LOUD encarou a FURIA, que vem apresentando um excelente desempenho nas partidas recentes.

Nesta fase, as equipes se enfrentam em uma série Md5 que define quem vai avançar na chave superior, e quem vai cair e jogar pela vida na próxima série. Para o primeiro confronto, as duas equipes chegam em momentos diferentes. Enquanto a FURIA cresceu bastante nas partidas finais da fase de pontos, a LOUD veio de uma série de derrotas preocupantes.

E na primeira partida do dia vimos que o bom momento da FURIA continua. Em um jogo pegado, a equipe furiosa conseguiu dominar a LOUD e conquistar o primeiro ponto na série depois de um jogo apagado por parte da verduxa.

Teve estreia na Arena!

A segunda partida do dia seguiu nos moldes do primeiro jogo. A FURIA entrou com tudo e conquistou uma boa vantagem pra cima da LOUD, que não conseguiu responder e viu sua base ser destruída, ficando pela primeira vez em uma situação de 2 a 0 na competição.

No terceiro game, que poderia determinar a vitória da FURIA, a LOUD finalmente conseguiu se encaixar no jogo. Apesar de viver momentos de tensão no meio da partida, ela se apoiou em seu atirador, Route, que vem fazendo uma série impecável apesar da derrota nos dois primeiros jogos. Com a vitória, a LOUD se manteve viva no jogo.

Já no quarto game tivemos uma estreia na Arena! Nas mãos de Tutsz, midlaner da FURIA, tivemos a primeira aparição de Aurora, a nova campeã de League of Legends. E apesar de um jogo de bom início para os furiosos, novamente Route fez a diferença e conseguiu empatar a série a favor da LOUD.

Para definir tudo, fomos ao quinto jogo da tarde. E diferente das outras partidas, a LOUD começou melhor segurando o ímpeto de começo de jogo da FURIA, que precisou jogar na resposta. Para alegria dos torcedores da verduxa, a FURIA não conseguiu se reencontrar no game e acabou perdendo de virada. Agora, a LOUD segue na chave superior da competição enquanto a FURIA joga pela vida na chave inferior.