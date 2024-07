Realizaram o primeiro transplante de um coração artificial que funciona com levitação magnética

O uso da levitação magnética na ciência e tecnologia nos deixa sem palavras novamente. Uma equipe de cientistas do Baylor St. Medical Center. Luke’s, no Texas Medical Center, realizou o primeiro transplante de coração artificial em uma pessoa real com problemas cardíacos.

O coração artificial é um dispositivo chamado coração artificial total (TAH em inglês) BiVACOR. Imita todas as estruturas de um coração humano, aplicando diferentes mecanismos, incluindo a levitação magnética.

De acordo com uma análise do The Times Hub, o dispositivo foi projetado para ajudar pacientes com insuficiência cardíaca biventricular ou univentricular grave que necessitam de um transplante de coração humano. Eles explicam que não é uma solução definitiva, é uma medida temporária enquanto o paciente aguarda por um doador de órgãos.

O meio citado anteriormente menciona que o dispositivo TAH utiliza uma bomba de sangue rotativa biventricular na qual há uma peça móvel que opera com levitação magnética (maglev). Recorre-se a essa tecnologia para evitar o desgaste entre as partes mecânicas e assim prolongar um pouco mais o seu tempo de uso.

"O TAH nos aproxima um passo mais à possibilidade de oferecer uma opção muito necessária para pessoas com insuficiência cardíaca terminal que necessitam de suporte urgente enquanto aguardam um transplante de coração. Este enfoque não apenas oferece uma nova oportunidade para que os pacientes levem uma vida mais tranquila e prolongada, mas também é um passo importante nos ensaios clínicos em curso destinados a avaliar a segurança e a eficácia do dispositivo", disse Daniel Timms, fundador e diretor técnico da BiVACOR.

A levitação magnética está se abrindo caminho no campo da medicina, assim como nos meios de transporte em massa como trens, aviões e até mesmo ônibus espaciais para viajar para fora de nosso planeta.