WhatsApp estaria imitando o AirDrop do iPhone para compartilhar arquivos sem conexão à internet

O WhatsApp, a popular aplicação de mensagens, estaria prestes a dar um grande passo em direção a melhoria da experiência do usuário nesta plataforma. O curioso é que desta vez não estaria imitando o Signal nem o Telegram, mas sim emprestando uma função distintiva do iPhone, AirDrop, para integrar uma nova função que permitirá compartilhar arquivos sem a necessidade de uma conexão com a internet.

Essa característica, essencialmente idêntica à que está em operação há anos no iPhone, foi descoberta nas últimas versões beta do aplicativo e promete revolucionar a maneira como compartilhamos conteúdo com nossos dispositivos próximos.

O nome desta nova funcionalidade, conhecida como Nearby Share, é bastante autoexplicativo, mas ainda assim compartilharemos aqui tudo o que sabemos sobre isso.

O WhatsApp seria atualizado em breve para funcionar como o AirDrop

A função, de acordo com um relatório do WABetaInfo, chama-se Nearby Share e permitirá aos usuários enviar de forma simples e rápida vários tipos de arquivos, como fotos, vídeos e documentos, para outros smartphones próximos, independentemente se são Android, iOS ou até mesmo se possuem ou não conexão disponível à internet. Isso representa um grande avanço, pois elimina a necessidade de uma conexão estável, o que é especialmente útil em situações onde a cobertura de rede é limitada ou instável.

Embora a ideia central do Nearby Share seja a mesma em ambos os sistemas operacionais, existem algumas diferenças em sua implementação. No Android, a função funcionará de forma semelhante ao AirDrop do iPhone, permitindo que os dispositivos se encontrem e se conectem automaticamente para compartilhar arquivos. No entanto, no iOS, o WhatsApp exigirá que os usuários escaneiem um código QR para iniciar o processo de transferência.

Nearby Share de WhatsApp Imagem: WABetaInfo

Esta decisão, embora ainda não esteja completamente clara, pode ser devido a razões de segurança ou às limitações do sistema operacional iOS, que são consideráveis em alguns aspectos, especialmente quando se trata de integração com plataformas externas ao ecossistema da Apple.

Privacidade e segurança: o grande mistério com o Nearby Share do WhatsApp

Uma das maiores preocupações ao compartilhar arquivos de forma sem fio é a privacidade e a segurança. Pelas capturas de tela vazadas, parece que o WhatsApp garantirá que os arquivos enviados através do Nearby Share estarão protegidos com a mesma criptografia de ponta a ponta usada para as mensagens do aplicativo.

Isso garante que apenas o remetente e o destinatário possam acessar o conteúdo dos arquivos, mas seria necessário vê-lo em ação e ter especialistas no assunto analisando-o em profundidade para verificar a segurança e estabilidade do sistema. No entanto, se ele imitar totalmente o AirDrop do iPhone, poderia então ser considerado confiável.

WhatsApp Meta

É importante ressaltar que ainda não foi estabelecida uma data de lançamento oficial para essa função, então será necessário ser um pouco mais paciente para esclarecer todas essas incógnitas sobre a segurança da função.

Em todo caso, há uma dúvida maior: a velocidade de transferência, especialmente com arquivos pesados.