CBLOL 2024: Na segunda super semana da temporada, temos uma liderança isolada

Depois de uma breve pausa na agenda de partidas, o CBLOL está de volta trazendo altas emoções para os fãs do cenário competitivo de League of Legends. Em uma nova super semana, a segunda da etapa, tivemos confrontos de tirar o fôlego e, neste sábado (13 de julho), uma liderança isolada na tabela. Quer saber o que aconteceu nos jogos de hoje? Nós te contamos.

ANÚNCIO

As partidas de sábado começaram com o confronto entre Kabum e FURIA, que mostraram um pouquinho do que seriam as partidas do dia no quesito “disputa”. Em um jogo puxado e extremamente pegado, as duas equipes tiveram bons momentos na partida, ficando perto de fechar o jogo em diversas ocasiões. No entanto, quem levou a melhor foi a Kabum, que conseguiu encaixar uma série de eliminações e rumar para a vitória.

Liderança isolada!

Na segunda partida do dia, tivemos outra equipe em busca de uma miracle run pela classificação. No confronto entre RED Canids Kalunga e Liberty, a RED veio para a partida precisando da vitória para manter o sonho da classificação vivo. E, diferente das rodadas anteriores, mostrou que vem firme na busca pela classificação.

De forma assertiva os jogadores conseguiram executar bem a composição escolhida para a partida e não deram chances para Liberty entrar no jogo. Em pouco tempo, com uma boa vantagem na partida, a RED conseguiu se colocar dentro da base adversária e conquistar mais uma vitória na competição.

Em uma posição diferente, a PaiN Gaming encarou a Vivo Keyd Stars na busca pela liderança da competição. Antes do jogo deste sábado, as duas equipes estavam empatadas na tabela, dividindo a liderança. O equilíbrio entre os dois times ficou claro no decorrer do jogo, com as duas equipes conquistando bons momentos na partida.

Apesar de se mostrarem equilibrados no jogo, os dois times mostraram que também sabem se aproveitar dos erros adversários. Se a PaiN errava, a VKS tomava a frente, e quando a Keyd errava, era a vez dos Tradicionais conseguirem conquistar vantagens no jogo. Foi justamente aproveitando de um desses erros que a PaiN conseguiu abrir a base adversária e sair vitoriosa na partida, e líder isolada na tabela.

Retomada

O quarto jogo deste sábado foi entre FLUXO e LOS, as duas equipes que não se reencontravam com a vitória há algum tempo. Enquanto a LOS teve um começo complicado no campeonato, o FLUXO veio com um desempenho variável. Depois de uma sequência de 6 vitórias, vieram 6 derrotas seguidas!

ANÚNCIO

No jogo de hoje, vimos que o FLUXO pode estar voltando para a competição. Depois de momentos de tensão no começo do jogo, a equipe de Shini e companhia conseguiu voltar a comandar as rédeas da partida e se reencontrar com a vitória, mantendo o sonho da classificação vivo. Por outro lado, a LOS de brTT e SuperCleber acabou de ver seus sonhos de uma classificação ficarem para trás, amargando o último lugar da tabela.

Para fechar o sábado tivemos o confronto de LOUD e INTZ, duas equipes que estão emboladas no meio da tabela, mas que tiveram um bom começo de campeonato. E o começo do game ficou tranquilo para a INTZ, que conseguiu colocar uma boa vantagem no mapa e no placar de ouro, mas aos poucos a LOUD foi voltando para a partida e conseguindo conquistar pontos importantes como objetivos neutros e algumas eliminações.

Apesar disso, a LOUD não conseguiu recuperar a vantagem cedida no início da partida e a INTZ voltou a vencer na competição, ficando ainda mais perto da zona de classificação.