CBLOL 2024: chega ao fim a primeira super semana da competição

Chegou ao fim a primeira super semana do CBLOL 2024. Depois de três dias de partidas intensas tivemos uma definição um pouco mais clara sobre os times que seguem brigando por uma vaga na próxima fase da competição.

Neste domingo, alguns jogos foram determinantes para a classificação e para deixar algumas equipes um pouco mais tranquilas para a semana de “descanso” que acontece devido a Copa do Mundo de Esportes Eletrônicos.

Para começar bem o dia, que se enfrentou logo de cara nos campos da justiça foi LOUD e RED Canids Kalunga. Enquanto a LOUD vem em uma situação mais confortável na tabela, a RED luta por uma miracle run para conseguir se classificar.

Diferente das partidas anteriores, vimos a RED entrar para jogo de forma diferente e logo no começo do game diversas lutas estouraram por todo mapa, deixando a LOUD um pouco desconfortável no jogo. Em pouco tempo, a RED conseguiu encaixar boas jogadas e mostrar algumas características de seus jogadores que estavam apagadas nas rodadas anteriores. Com a vantagem, eles conseguiram levar o jogo a um ponto em que a LOUD não teve como voltar na partida e conquistaram a primeira vitória nessa super semana, dando um respiro para a RED e um alívio para a torcida.

Pela liderança!

O segundo game veio com potencial de definir a liderança da tabela. O jogo entre Fluxo e PaiN Gaming mostrou que as duas equipes têm tudo para fazer grandes partidas na competição. Com um começo pegado, nenhuma das equipes deu um grande avanço no ouro, mas os passos conquistados pela PaiN no mapa foram determinantes para garantir um bom ritmo de jogo.

Com o bônus da alma da montanha a seu favor, a PaiN conseguiu fazer uma boa linha de frente para seus carregadores e conquistou mais uma vitória na competição, ficando na liderança temporária.

Em seguida, foi a vez de LOS e FURIA se enfrentarem na competição. Enquanto a FURIA tenta se manter na parte de cima da tabela, a LOS tenta manter o sonho da classificação vivo. E o começo de partida foi favorável, parecia que tudo daria certo para a equipe da Onda Laranja, mas aos poucos o jogo foi fugindo do controle e em pouco tempo a FURIA passou a frente e conseguiu confirmar o favoritismo para a partida e a vitória, deixando os sonhos de classificação da LOS praticamente inalcançáveis.

Maior número de abates!

O quarto game do dia foi entre Vivo Keyd Stars e Kabum. Enquanto a VKS tenta dividir a liderança com a PaiN, a Kabum tenta seguir com os sonhos de se classificar depois de um início de campeonato instável.

Em um jogo com o recorde de abates na competição, a VKS conquistou a vitória depois que seu atirador, e aniversariante do dia, Smiley conseguiu garantir o bônus do dragão ancião. Com a vantagem em mãos, a VKS conseguiu fechar o jogo, complicar a vida da Kabum na competição, e dividir a liderança da semana junto com a PaiN.

Para fechar a semana, Liberty e INTZ se enfrentaram na última partida do dia. Enquanto a INTZ segue na parte superior da tabela, a Liberty seguia empatada com a LOS nas últimas colocações da tabela e sonhando com uma classificação complicada e dependendo da combinação de resultados.

Apesar de um começo de jogo equilibrado, a equipe da Liberty conseguiu vantagens em jogadores que tiveram um papel determinante no decorrer da partida. Bastaram algumas jogadas alinhadas para cravar o destino do game e para a Liberty conseguir conquistar sua segunda vitória na competição, mantendo o sonho dos playoffs vivo.