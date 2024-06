CBLOL 2024: chega ao fim a primeira parte da fase de pontos da competição

Começou nesta sexta-feira, dia 28 de junho, a primeira super semana do CBLOL 2024. Com três rodadas a serem disputadas nesta semana, a competição chega na metade da fase de pontos. Agora faltam apenas 9 rodadas para saber quem serão as equipes que vão disputar os playoffs deste ano.

ANÚNCIO

Para começar a super semana, abrimos a tarde com o jogo entre Vivo Keyd Stars e INTZ. Com as duas equipes vivendo um momento razoavelmente bom na competição, a VKS começou o jogo se colocando de forma vantajosa no mapa. com conquistas pontuais a vantagem de jogo foi pouco a pouco sendo construída e a INTZ apenas viu a VKS jogar.

Depois de um tempo, a composição da INTZ não conseguiu mais segurar as jogadas feitas pela VKS, e o destino da partida ficou claro, e cravado, com a queda do nexus. Com isso, o primeiro jogo do dia ficou por conta da VKS, que agora segue na liderança da competição.

Um sonho praticamente impossível

Na segunda partida do dia, tivemos um confronto pela parte de baixo da tabela. Liberty e LOS se enfrentaram no confronto dos desesperados. Enquanto a LOS tentava sua segunda vitória na competição, a Liberty tentava a primeira. Em um jogo que deixou os torcedores incrédulos, as duas equipes tiveram bons momentos, mas foi graças a excelente atuação do midlaner Piloto que a Liberty conseguiu garantir vantagens nas lutas e rumar para sua primeira vitória na competição. Com isso, a equipe empata novamente no placar com a LOS, com 1 vitória e 8 derrotas até o momento.

Já no terceiro game, tivemos outra disputa pelas primeiras posições. Enquanto a LOUD vem de uma boa sequência de vitórias, o Fluxo vem tentando se reencontrar com as conquistas depois de perder duas partidas seguidas. Apesar de começar bem no jogo, o Fluxo acabou deixando brechas no mapa, algo que foi bem aproveitado pela LOUD, conhecida por saber jogar bem nos erros dos adversários. Foi dessa forma que a Verduxa conseguiu abrir o caminho para conquistar a base adversária e seguir para a vitória no primeiro dia da super semana. Vale lembrar que durante a partida o toplaner Robo conseguiu atingir a marca de 1500 abates em toda sua carreira no CBLOL.

Na busca pela classificação

O quarto jogo do dia foi o “jogo dos desesperados”. A Kabum enfrentou a RED Canids Kalunga em uma partida que pode significar a chance de classificação para qualquer uma das duas equipes, que seguem com um desempenho mediano na competição.

Apesar da RED tentar uma nova estratégia de jogo, a Kabum conseguiu colocar sua composição de forma mais assertiva e não deu chances para os adversários. Em pouco tempo a RED não conseguiu mais reagir às jogadas da Kabum e viu a vitória escapar, deixando o time em uma situação complicada na competição.

Fechando o primeiro dia de jogos da super semana, FURIA e PaiN Gaming se encararam em uma disputa que pode deixar a PaiN dividindo a liderança da competição. Em meio a boas jogadas, a PaiN conseguiu se destacar na partida e colocar uma certa vantagem para cima da FURIA, que precisou de boas jogadas feitas pelo toplaner Zzk para conseguir segurar o jogo. Apesar disso, não foi o bastante para conseguir travar os avanços da PaiN, que rumou para a vitória e fechou o dia dividindo a liderança da tabela com a LOUD e a Vivo Keyd Stars.